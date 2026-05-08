Instagram’da 'gizlilik' dönemi bitti: Meta DM’den gönderilenlere erişebilecek

Meta, Instagram’da kullanılan uçtan uca şifreleme (E2EE) sistemini küresel ölçekte devre dışı bıraktı. Bu değişiklikle birlikte şirket, kullanıcıların doğrudan mesajlarındaki içeriklere erişebilir hale geliyor. Karar, bir yandan çocuk güvenliği odaklı kuruluşlar tarafından desteklenirken, diğer yandan gizlilik savunucuları tarafından “dijital mahremiyet açısından ciddi bir geri adım” olarak değerlendiriliyor.

Uçtan uca şifreleme, mesajların yalnızca gönderen ve alıcı tarafından okunabilmesini sağlayan en güvenli yöntemlerden biri olarak biliniyor. Bu sistemde platform sağlayıcısı bile içerikleri göremezken, özellikle yasa dışı faaliyetlerin tespiti konusunda tartışmalar uzun süredir devam ediyordu.

META ARTIK MESAJ İÇERİKLERİNE ERİŞEBİLECEK

Yeni düzenlemeyle Instagram DM’leri yalnızca standart şifreleme ile korunacak. Bu da gerektiğinde Meta’nın mesaj içeriklerine -fotoğraf, video ve ses dosyaları dahil- erişebilmesine imkân tanıyacak.

Şirket, 2019’da tüm mesajlaşma servislerini uçtan uca şifrelemeye geçirme hedefini duyurmuş, o dönem “Gelecek özeldir” ifadesi öne çıkmıştı. Facebook Messenger’da 2023’te kısmen hayata geçirilen sistem, Instagram’da ise isteğe bağlı olarak sunuluyordu. Ancak uzun süren çalışmaların ardından platform bu geniş kapsamlı geçişten vazgeçti.

Meta, bu değişikliği büyük bir duyuruyla değil, mart ayında güncellenen kullanım koşullarıyla açıkladı. Yapılan bilgilendirmede “Instagram’da uçtan uca şifrelenmiş mesajlaşma 8 Mayıs 2026’dan itibaren desteklenmeyecektir” denildi.

Şirket ayrıca kullanıcıların mevcut mesaj ve medya dosyalarını kaybetmemeleri için indirme seçeneği sunacağını belirtti.

ÇOCUK KORUMA KURULUŞLARI KARARI DESTEKLEDİ

Bazı çocuk hakları kuruluşları kararı olumlu karşıladı. BBC’ye konuşan İngiltere merkezli NSPCC’den Rani Govender, uçtan uca şifrelemenin çocuk istismarı ve çevrim içi taciz vakalarının tespitini zorlaştırdığını belirterek değişikliği desteklediklerini ifade etti.

Meta ise kararın gerekçesi olarak kullanıcıların bu özelliği yeterince benimsememesini gösterdi. Ancak uzmanlar, isteğe bağlı gizlilik araçlarının genellikle düşük kullanım oranına sahip olduğunu, çünkü kullanıcıların ayrıca ayar değiştirmesi gerektiğini vurguluyor.

GİZLİLİK SAVUNUCULARI İSE ENDİŞELİ

Dijital hak savunucuları kararı sert şekilde eleştiriyor. İngiltere merkezli Big Brother Watch’tan Maya Thomas, uçtan uca şifrelemenin özellikle çocukların çevrim içi güvenliği açısından önemli olduğunu ve Meta’nın bu kararla “hükümet baskısına boyun eğmiş olabileceğini” dile getirdi.

Siber güvenlik uzmanı Victoria Baines ise konunun sadece güvenlik boyutuyla açıklanamayacağını, sosyal medya şirketlerinin kullanıcı mesajlarını hem yapay zekâ eğitiminde hem de reklam hedeflemede daha değerli bir veri kaynağı olarak gördüğünü ifade ediyor.

Meta daha önce Instagram DM içeriklerinin yapay zekâ eğitimi için kullanılmadığını söylemişti. Ancak şirketin geçtiğimiz ay çalışanlarına gönderdiği bir bilgilendirmede, iş cihazlarındaki kullanım ve tıklama verilerinin AI eğitiminde değerlendirilebileceği belirtilmişti.

SOSYAL MEDYA SEKTÖRÜNDE YENİ BİR YÖNELİM Mİ?

Instagram’ın bu kararı, sektörde daha geniş bir eğilimin parçası olarak görülüyor. Günümüzde WhatsApp, Signal, Facebook Messenger, Apple iMessage ve Google Messages gibi birçok platform uçtan uca şifrelemeyi varsayılan olarak sunuyor.

Telegram bu özelliği isteğe bağlı kullanırken, X benzer bir altyapı kullansa da uzmanlar bunun tam anlamıyla sektör standardını karşılamadığını belirtiyor. Snapchat ise bazı mesaj türlerinde uçtan uca şifreleme kullanmaya devam ediyor ve sistemi genişletmeyi planlıyor.

Öte yandan TikTok, DM’ler için uçtan uca şifreleme planlamadığını açıklamıştı. Uzmanlara göre Instagram’ın bu adımı, sosyal medyada gizlilik teknolojilerinin yaygınlaşmasını yavaşlatabilir ve uçtan uca şifrelemenin daha çok bağımsız mesajlaşma uygulamalarında sınırlı kalmasına yol açabileceği ifade edildi.