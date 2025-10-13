"Ayna ayna söyle bana ben güzel miyim?" sorusuna soran artık yanıt alacak! Koreliler geliştirdi

"Ayna ayna söyle bana ben güzel miyim?" sorusuna soran artık yanıt alacak! Koreliler geliştirdi
Yayınlanma:
Dubai'deki GITEX Global fuarında tanıtılan Güney Kore yapımı yapay zekâ destekli akıllı ayna, cilt analizi yaparak kullanıcıya özel bakım önerileri sunuyor. Ayna, cilt yaşını da belirleyebiliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde başlayan GITEX Global teknoloji fuarında, Güney Kore merkezli Lemonview firmasının geliştirdiği yapay zekâ destekli akıllı ayna dikkat çekti. Cihaz, kullanıcıların yüzünü tablet aracılığıyla tarayarak cilt analizi yapıyor ve sorunlu bölgeleri tespit ediyor.

16 PARAMETRE

Lemonview CEO’su M.C. Yang, aynanın cilt analizi ve makyajı birleştiren bir teknoloji sunduğunu belirtti. Gerçek zamanlı çalışan sistem, cildi 16 farklı parametreye göre değerlendiriyor ve cilt yaşını da belirleyebiliyor.

AB altı ülkede daha yapay zeka fabrikaları kuracak: İşte isimleriAB altı ülkede daha yapay zeka fabrikaları kuracak: İşte isimleri

Yang, yapay zekânın giderek daha fazla alanda kullanıldığını vurgulayarak, “Amacımız bu teknolojiyle cilt sağlığını iyileştirmek” dedi. Sistemin analiz sonrası kişiselleştirilmiş ürün önerilerinde bulunduğunu da ekledi.

aa-20251013-39399849-39399846-yapay-zeka-destekli-akilli-ayna-kullanicilarin-cildini-analiz-ediyor-min.jpg

45’incisi düzenlenen GITEX Global’e bu yıl 180 ülkeden 6 bin 800’den fazla şirket katılıyor. Fuar, 17 Ekim’e kadar sürecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Bilim ve Teknoloji
Türk öğrenciler dünya birincisi oldu: Havacılık sektörüne yeni soluk getirecekler
Türk öğrenciler dünya birincisi oldu: Havacılık sektörüne yeni soluk getirecekler
'Ödev karaborsası' tehlike saçıyor!
'Ödev karaborsası' tehlike saçıyor!