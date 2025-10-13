"Ayna ayna söyle bana ben güzel miyim?" sorusuna soran artık yanıt alacak! Koreliler geliştirdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde başlayan GITEX Global teknoloji fuarında, Güney Kore merkezli Lemonview firmasının geliştirdiği yapay zekâ destekli akıllı ayna dikkat çekti. Cihaz, kullanıcıların yüzünü tablet aracılığıyla tarayarak cilt analizi yapıyor ve sorunlu bölgeleri tespit ediyor.

16 PARAMETRE

Lemonview CEO’su M.C. Yang, aynanın cilt analizi ve makyajı birleştiren bir teknoloji sunduğunu belirtti. Gerçek zamanlı çalışan sistem, cildi 16 farklı parametreye göre değerlendiriyor ve cilt yaşını da belirleyebiliyor.

AB altı ülkede daha yapay zeka fabrikaları kuracak: İşte isimleri

Yang, yapay zekânın giderek daha fazla alanda kullanıldığını vurgulayarak, “Amacımız bu teknolojiyle cilt sağlığını iyileştirmek” dedi. Sistemin analiz sonrası kişiselleştirilmiş ürün önerilerinde bulunduğunu da ekledi.

45’incisi düzenlenen GITEX Global’e bu yıl 180 ülkeden 6 bin 800’den fazla şirket katılıyor. Fuar, 17 Ekim’e kadar sürecek.