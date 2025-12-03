Yüzlerce "Porsche" aniden bozuldu! Sabotaj şüphesi var

Sürücüler, araçlarının aniden kilitlendiğini, güç kaybettiğini ve çalışmadığını bildiriyor . Bu büyük arıza, fabrikada takılı VTS uydu güvenlik ünitesiyle donatılmış , 2013'ten beri üretilen Porsche markalı modelleri etkiledi.

Sorun, işletme sahipleri ve servis sağlayıcıların artan bir arıza dalgası konusunda uyarıda bulunmasıyla ulusal boyutlara ulaştı . St. Petersburglu 31 yaşındaki işletme sahibi Alexander, arabasının pizzacının önünde durduğunu söyledi. "Siparişi aldım, arabaya geri döndüm ve hepsi bu - araba çalışmadı," diye yakındı. "Ne olduğunu anlamaya çalışarak iki gün geçirdim. Bu, hangi markalara güvenebileceğiniz konusunda bir uyarı işareti"

"Rolf Bayiliği" servis müdürü Julija Truškova, durumun ciddiyetini doğrulayarak, "tüm model ve motor tiplerinin" etkilendiğini söyledi. Bazı araç sahipleri, arıza tespiti, çekici hizmeti veya acil durum teknisyenleri için günlerce bekliyor.

SABOTAJ" ŞÜPHESİ VAR

Moskova'daki kaynaklar, şirketin arızanın "kasıtlı" olma olasılığını göz ardı etmediğini ve şüphelerin Batı'ya yöneldiğini belirtiyor. Rus otomobil dergisi "Auto Rambler", "Porsche"nin Rusya'daki resmi temsilcisi "Porsche Rusland LLC"nin sorunun varlığını doğruladığını bildirdi .

Yayında, "Şikayet sayısı artmaya devam ediyor," denildi. "Uzmanlara göre, Porsche araçlarının toplu olarak "bloke edilmesinin" nedeni , aracın çalışmasını engelleyen standart uydu alarm sisteminin bloke edilmesi . Sorunun elektronik harp (EV) önlemlerinin etkisinden mi yoksa üreticinin sinyalinden mi kaynaklandığı bilinmiyor.

Servisler, sahiplerinin çalıştıramadığı Porschelarla dolup taşarken, birçok Rus başka yöntemlere başvuruyor. Bazıları aküyü en az 10 saat boyunca söküp, konnektörleri söküp hatta alarm modülünü sökmeye çalışıyor. Bazı araçlar elektrik kesintisinden sonra çoğu hareketsiz kaldı.

Perm'deki bir tamirci, "Porsche" aracının kontaktan iki saniye sonra nasıl bozulduğunu anlattı. Çözümü, VTS alarm ünitesinden uydu fişlerini çıkardığında bulmuş. " Belki de sinyal bozucular tetiklemiştir. Belki de radyo dalgaları senkronize olmuştur. Hiçbir fikrim yok" dedi.

Bir servis şöyle yazdı: "Birçok kişi bunun sahte haber olup olmadığını soruyor. Hayır, değil. Maalesef, son üç gün içinde 40'tan fazla araç çekme talebinde bulunduk. Bunlar yeniden tasarlanmış Cayenne, Macan ve birkaç Panamera. Antenlerle ilgileniyoruz. Yazılımla işlevi sıkıştırıyor, engelliyor veya tamamen devre dışı bırakıyoruz"

Truškova ayrıca bazı "Mercedes-Benz" araçlarında kişisel sorunların da yaşandığını, bazı "Audi" ve "Volkswagen" modellerinin de etkilendiğini belirtti .