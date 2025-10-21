Yıkım tehlikesiyle cadde ulaşıma kapatıldı
Samsun'da istinat duvarında çökme tehlikesi nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı. Olası göçük riskine karşı bölgede güvenlik önlemi alındı.
Samsun'un İlkadm ilçesine bağlı Kılıçdede Mahallesi İstiklal Caddesi 56’lar mevkisindeki inşaat sahasında istinat duvarında çökmeler görüldü. Risk tespit edilince yurttaşlar durumu polis, belediye ve AFAD ekiplerine bildirildi.
Çökmenin gözle görüldüğü bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede inceleme yapıp olası tehlikeye karşı caddeyi araç trafiğine kapattı.
Ekipler, güvenlik şeridi çekip vatandaşların bölgeye yaklaşmasını engelledi. Belediye ekipleri, duvarın bulunduğu alanda riskin ortadan kaldırılması için çalışma başlattı. Yetkililer, önlemlerin tamamlanmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)