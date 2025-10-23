Yapay zeka her iki sorudan birine yanlış cevap veriyor

18 ülkede 22 kamu medya kuruluşundan 14 dilde çalışan profesyonel gazeteciler, ChatGPT, Copilot, Gemini ve Perplexity'den gelen 3.000'den fazla yanıtı doğruluk, kaynak kalitesi, görüşü gerçeklerden ayırma becerisi ve bağlam açısından değerlendirdi.

Uzmanlar, milyonlarca kişi için günlük bilgi portalı haline gelen yapay zekâ asistanlarının, dil, bölge veya platformdan bağımsız olarak haberleri düzenli olarak çarpıttığı sonucuna varıyor.

Yanıtların %45'inde en az bir önemli hata bulunurken, %31'inde kaynak sorunları (eksik, yanıltıcı veya hatalı bağlantılar) vardı.

Yanıtların yaklaşık %20'si yanlış veriler veya güncel olmayan bilgiler içeriyordu. Gemini, yanıtların %76'sının ciddi hatalar içermesiyle en kötü sonucu gösterdi.

Reuters Enstitüsü'nün haberine göre, yapay zekalı asistanlar bazı kullanıcılar için arama motorlarının yerini almaya başladı bile: Çevrimiçi haber kullanıcılarının %7'si bilgi edinmek için bunları kullanıyor ve 25 yaş altı gençler arasında bu rakam %15.

EBU Medya Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı Jean-Philippe de Tender, “Bu çalışma, bu eksikliklerin münferit vakalar olmadığını ikna edici bir şekilde gösteriyor” dedi.

"Sistematik, sınır ötesi ve çok dilli bir yapıya sahipler ve bunun kamu güvenini zedelediğine inanıyoruz. İnsanlar neye güveneceklerini bilmediklerinde, demokratik katılımı engelleyebilecek her şeye olan güvenlerini kaybederler" diye açıklamasını sonlandırdı.