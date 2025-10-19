Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!

"En çok arananlar" olarak kabul edilen teknoloji profesyonelleri, yapay zekanın yerini ilk alanlar arasında yer alıyor.

Adecco Group bünyesindeki yetenek yönetimi ve kariyer geliştirme şirketi LHH'nin yeni araştırmasına göre, yapay zeka nedeniyle işleri elinden alınan kişilerin, diğer adaylara kıyasla 12 aydan uzun süre işsiz kalma olasılığı iki kattan fazla.

Analize göre, işsiz kalanların %12,4'ü yapay zekayı önemli bir faktör olarak gösteriyor. Aynı zamanda, Adecco Group tarafından yapılan bir anket, yöneticilerin %46'sının yapay zeka uygulaması nedeniyle personel sayısını azalttığını ve yarısından fazlasının (%54) önümüzdeki beş yıl içinde daha az kişiyi işe almayı beklediğini gösteriyor.

Çalışan ve işveren algıları arasındaki bu uçurum daha derin bir sorunu ortaya çıkarıyor: Kuruluşlar, insanların uyum sağlayabileceğinden daha hızlı dönüşüyor.

Teknoloji sektörü en çok etkilenen sektör oldu. İşini kaybeden programcıların %23,9'u sebep olarak yapay zekayı gösterirken, enerji sektöründe bu oran sadece %2,5.

Yapay zekânın ilk yerinden ettiği kesimlerin, "en çok aranan" personel olarak kabul edilen teknolojik becerilere sahip kişiler olması özellikle dikkat çekicidir. Örneğin ABD'de, BT uzmanları arasındaki işsizlik oranı, beş aydır üst üste ülke ortalamasının üzerinde seyretti.

Veriler ayrıca, yapay zekâ nedeniyle işten çıkarılanların yalnızca %36,9'unun üç ay içinde yeni iş bulduğunu, geri kalanının ise işgücü piyasasının dışında önemli ölçüde daha fazla zaman geçirdiğini gösteriyor. Bu gecikme, yalnızca uygun pozisyon eksikliğinden değil, aynı zamanda yeni ekonomide ihtiyaç duyulan becerilerden de kaynaklanıyor.

2024 yılında, LHH'nin kariyer geçiş hizmetlerini kullanan kişilerin %58'i tamamen yeni mesleklere geçti. Bunların %70'inden fazlası yapay zeka ile ilgili becerileri bağımsız olarak öğrenirken, yalnızca %10,4'ü işveren tarafından sağlanan eğitime erişebildi.