WhatsApp yeni bir güncelleme yayınlıyor: Bu özellikler yakında herkesin kullanımına sunulacak

WhatsApp, Hakkında özelliğini, kullanıcı tarafından belirlenen bir sürenin ardından otomatik olarak kaybolan durum güncellemelerini içerecek şekilde genişletiyor. Kullanıcılar bu özelliği, ruh halleri, aktiviteleri veya müsaitlik durumları hakkında emojilerle birlikte kısa mesajlar göndermek için kullanabilecek.

WABetaInfo'ya göre , geçici müsaitlik bilgileri doğrudan sohbette, profil resminin altında küçük bir balon olarak ve sohbet bilgileri ekranında görünür. Bu, kişilerin birinin şu anda meşgul, seyahatte veya müsait olup olmadığını tek bakışta görmelerini sağlar.

WHATSAPP İOS GÜNCELLEMESİ: APP STORE ÜZERİNDEN DAĞITIM BAŞLIYOR

iOS için en son WhatsApp güncellemesi (sürüm 25.35.72), özelliğin daha geniş bir kitleye yayılmasının başlangıcını işaret ediyor. Resmi değişiklik günlüğü, güncellenen "Hakkında" özelliğini ilk kez vurguluyor.

Kullanıcılar artık her seferinde tam profil bilgilerini açmak zorunda kalmadan düşüncelerini veya aktivitelerini paylaşmanın etkileşimli bir yoluna sahip. WhatsApp daha önce bu özelliği sosyal medya aracılığıyla duyurmuştu ve şimdi giderek artan sayıda cihaza yayıyor.

Yeni sohbet ekranı gereksiz yazmayı azaltır: Sohbet bilgisi ekranını açmaya gerek kalmadan durum görünür. Bu, özellikle "Toplantıda" veya "Yoldayım" gibi bildirimler için kullanışlıdır.

Bu kısa güncelleme, hızlı bir yanıtın beklenip beklenemeyeceğine dair anında fikir veriyor. WhatsApp böylece durum balonunu iletişime daha yakından entegre ederek günlük yaşamda netliği artırıyor.

Kullanıcılar, "Hakkımda" durumlarının süresini birkaç saatten tam bir aya kadar esnek bir şekilde ayarlayabilirler. Zamanlayıcı açıkça görüntülenir ve güncellemelerin zamanında ayarlanmasına veya kaldırılmasına olanak tanır. Girişler, gizlilik seçenekleri aracılığıyla istediğiniz zaman düzenlenebilir veya kısıtlanabilir.

Bu, güncel olmayan bilgilerin WhatsApp'ta görünmesini engeller ve profillerin her zaman güncel durumu yansıtmasını sağlar. Emoji desteği ayrıca kısa mesajları daha anlamlı ve anlaşılır hale getirir.

ÖZELLİK GİDEREK DAHA FAZLA KULLANICIYA ULAŞIYOR

Yeni Hakkında özelliği ilk etapta bazı iOS kullanıcılarına sunulacak ve önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulacak. WhatsApp güncellemeyi kademeli olarak yayınlıyor, bu nedenle kullanılabilirlik cihaza bağlı olarak değişebilir.

WHATSAPP HAKKINDA 5 İLGİNÇ GERÇEK