Vicdan ile Yoksulluk Arasındaki Sessiz Çığlık: Sıvasız Evlerden Biri

Türk sinemasının deneyimli yönetmenlerinden İsmail Güneş, yazıp yönettiği son filmi "Sıvasız Evlerden Biri" ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali seçkisinde yer alan ancak festivalin iptali nedeniyle yarışamayan film , 26 Aralık’ta vizyona girecek.

Film, Türkiye’de terör nedeniyle yaşananları ve şehitlerden geride kalan "sıvasız evler"in psikolojik ve sosyolojik etkisini beyazperdeye taşıyor. Film, hayatın durağan bir şekilde devam ettiği Anadolu’nun bir kasabasında geçiyor.

Hikâye, "Pala" lakaplı İbrahim ve ailesinin, yoksulluk sarmalında verdikleri yaşam mücadelesini konu alıyor. Kronik işsizlik ve KOAH hastalığıyla mücadele eden İbrahim, tek kurtuluş umudu olarak askerdeki oğlu İsmail’in tezkere bırakıp "uzman" olarak orduya katılmasını görür. Anne Ayşe, oğlunun çatışma bölgesinde kalmasına şiddetle karşı çıkar. Ancak kader, İbrahim’i hiç beklemediği bir sınavla karşı karşıya bırakır. Bankada yaşanan bir karışıklık sonucu eline geçen yüklü miktardaki para, İbrahim’i yoksulluk ile vicdanı arasında bir tercihe zorlar. Oğlu İsmail’in terhisine günler kala yaşananlar, "Sıvasız Evlerden Biri"nin trajik hikayesini şekillendirir.

OYUNCU KADROSU

Senaryosunu ve yönetmenliğini İsmail Güneş’in üstlendiği filmin başrollerinde; Pala İbrahim rolüyle Mürşit Ağa Bağ, anne Ayşe rolüyle Nermin Yılmaz ve dede rolüyle Fuat Onan yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Vedat Oyan’ın, kurgusunu ise Mevlüt Koçak’ın yaptığı filmde, doğallıktan ödün verilmeden "insan gözünün gördüğü" bir atmosfer oluşturuldu.

"YAŞANMIŞLIK HİSSİ" VERİLDİ

Filmin çekimleri Sakarya’nın Taraklı ilçesinde özel olarak inşa edilen ve sanat ekibi tarafından "yaşanmışlık hissi" verilerek eskitilen bir evde gerçekleştirildi. Yönetmen İsmail Güneş ve görüntü yönetmeni Vedat Oyan, filmin atmosferini gerçekçi kılmak adına, çekimlerde ve kurguda renklendirme (color-correction) veya yapay ışık oyunları kullanmadı. İzleyici, Taraklı’nın kış ve yaz atmosferini insan gözünün gördüğü çıplaklıkla izleyecek.

ASATURYAN'DAN FİLME ÖZEL DOKUNUŞ

Filmin müziklerinde evrensel bir iş birliğine imza atıldı. "Kervan 1915" filminde de Güneş ile çalışan, yaşayan en büyük duduk ustalarından Suren Asaturyan, filmin finali için özel bir melodi kaydetti. Yönetmen İsmail Güneş, Asaturyan ile olan iş birliğini şu sözlerle anlattı:

Çekimler bittiğinde Asaturyan’ın yürekleri kavuran duduğunun bu hikâyenin finaline çok yakışacağını fark ettim. Beni kırmadı ve Cem Çelebi’nin okuduğu ağıtın üzerine izleyenlerin gönül tellerini titretecek bir melodi kaydetti

YÖNETMENİN GÖRÜŞÜ

Yönetmen İsmail Güneş, filmin şehit ailelerine ve "sıvasız evlere" bir saygı duruşu niteliğinde olduğunu belirterek, Türkiye'de de ABD'deki Vietnam Anıtı gibi şehitlerin onurlandırıldığı anıtlar olması gerektiğini vurguladı:

Böylelikle, yolu düştüğünde o anıtlara bakan her Türk ve Kürt çocuğu, ülkenin bugünkü huzur ve dirlik ikliminin hangi acılar ve kayıplar pahasına kurulduğunu hatırlayacaktır. Eğer, bugün yaşanan süreç siyasal ve askerî bir başarıysa, bunun halka çok güzel anlatılması ve yitip gidenlerin anısının da onurlandırılması gerekir. ‘Bu olumlu sonuca bizi onların cesareti, yiğitliği taşıdı’ denilerek. Ülkede şu anda her sıvasız evin ayrı ayrı onurlandırılmaya ihtiyacı var.

FESTİVAL SEÇKİSİNDE DE YER ALDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği; İsmail Güneş Film Yapım, TRT, İda Film Yapım ve Antika Film ortaklığında hayata geçirilen yapım , 60. Antalya Altınportakal Film Festivali yarışma seçkisinde de yer almıştı. Çekimleri Sakarya’nın Taraklı ilçesinde ve dört mevsimi kapsayan zorlu bir süreçte tamamlanan film, izleyiciyi sarsıcı bir gerçeklikle yüzleşmeye davet ediyor.