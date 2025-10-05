Uyuşturucudan kurtuldu, şimdi akademisyen olma yolunda

Uyuşturucudan kurtuldu, şimdi akademisyen olma yolunda
Yayınlanma:
Burdur’da yaşayan M.B, Yeşilay Danışmanlık Merkezinde aldığı destekle 6 yıllık uyuşturucu bağımlılığını geride bıraktı. 3,5 yıldır temiz bir yaşam süren M.B, çıkan afla okuluna döndü. Tezini tamamladıktan sonra akademisyen olmayı hedefliyor ve “YEDAM her bağımlının gelmesi gereken bir yer.” diyor.

Burdur’un Bucak ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi M.B, 20’li yaşlarında arkadaş çevresinin etkisiyle uyuşturucu kullanmaya başladı. Bağımlılığı nedeniyle eğitimini yarıda bırakarak okuldan uzaklaştırıldı.

M.B, kız kardeşinin tavsiyesiyle Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) başvurdu. Burada aldığı destekle 6 yıllık bağımlılığını geride bıraktı. Yaklaşık 3,5 yıldır uyuşturucudan uzak yaşayan M.B, çıkan afla okuluna geri döndü. Tez dönemini tamamladıktan sonra akademisyen olmayı hedefliyor.

"ÇOK SAĞLIKLI BİR SONUÇ ALDIM"

M.B, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Hep bırakıp başladıktan sonra benim hayatımdan çok şey götürdüğünü fark ettim. Bunun bir geleceği yok. Kız kardeşimin tavsiyesi üzerine YEDAM’a geldim. Burada çok sağlıklı bir sonuç aldım.” dedi.

Bağımlılığı yüzünden dostluklarının bittiğini anlatan M.B, ailesinin desteğinin kendisini ayakta tuttuğunu söyledi. “Onlar olmasaydı belki buralara gelemeyecektim. YEDAM her bağımlının mutlaka gelmesi gereken bir yer. Ön yargılıydım ama gerçekten burası çok farklı.” ifadelerini kullandı.

M.B, tedavi süreciyle birlikte yeniden okuluna döndüğünü belirterek, “Tez dönemim bittikten sonra belki akademisyen olacağım. Eski bir bağımlının bir akademisyen olması umut verici bir şey.” dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

