Uyarıya mı uydu kameraya mı? Sizce doğru yanıt nedir? Peki uyaran samimi mi?

Bursa'da otobüsten inip meydana yürüyen bir kişi, cebindeki kâğıtları yere attı. O anlar DHA kamerası tarafından kaydedildi. Çöp atan kişi yoldan geçen başka bir kişi tarafından uyarıldı ve çöpleri topladı. Çöpü toplayanın kameradan mı yoksa uyarıdan mı etkilendiği soru işaretlerine neden oldu. Aynı zaman da uyaranın da tepkisi kameraya mı bağlıydı yoksa refleks miydi merak konusu oldu.