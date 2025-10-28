Uyarıya mı uydu kameraya mı? Sizce doğru yanıt nedir? Peki uyaran samimi mi?
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Haşimişcan Caddesi’nde otobüsten inip 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yürüyen bir kişi, cebindeki kâğıt parçalarını yere attı. O anlar, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, çöp atan kişinin kamerayı fark ettiği de görüldü. Tam o sırada olay yerinden geçen başka bir kişi, “Çöplerini yere atmasana, ayıp değil mi?” diyerek tepki gösterdi.
SİZCE GERÇEK NE?
Uyarının ardından çöp atan kişi, yere attığı kâğıtları toplayıp cebine geri koydu.
Bu davranışın, kameranın kayıtta olması nedeniyle mi gerçekleştiği merak konusu olurken; uyaran kişinin tepkisinin refleks mi olduğu yoksa kamerayı fark etmesiyle mi bağlantılı olduğu da soru işaretlerine yol açtı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)