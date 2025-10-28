Uyarıya mı uydu kameraya mı? Sizce doğru yanıt nedir? Peki uyaran samimi mi?

Bursa'da otobüsten inip meydana yürüyen bir kişi, cebindeki kâğıtları yere attı. O anlar DHA kamerası tarafından kaydedildi. Çöp atan kişi yoldan geçen başka bir kişi tarafından uyarıldı ve çöpleri topladı. Çöpü toplayanın kameradan mı yoksa uyarıdan mı etkilendiği soru işaretlerine neden oldu. Aynı zaman da uyaranın da tepkisi kameraya mı bağlıydı yoksa refleks miydi merak konusu oldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Haşimişcan Caddesi’nde otobüsten inip 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yürüyen bir kişi, cebindeki kâğıt parçalarını yere attı. O anlar, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) kamerası tarafından kaydedildi.

tepki-gorunce-geri-donup-yere-attigi-cop-986315-292787.jpg

Görüntülerde, çöp atan kişinin kamerayı fark ettiği de görüldü. Tam o sırada olay yerinden geçen başka bir kişi, “Çöplerini yere atmasana, ayıp değil mi?” diyerek tepki gösterdi.

tepki-gorunce-geri-donup-yere-attigi-cop-986316-292787.jpg

SİZCE GERÇEK NE?

Uyarının ardından çöp atan kişi, yere attığı kâğıtları toplayıp cebine geri koydu.

tepki-gorunce-geri-donup-yere-attigi-cop-986319-292787.jpg

Bu davranışın, kameranın kayıtta olması nedeniyle mi gerçekleştiği merak konusu olurken; uyaran kişinin tepkisinin refleks mi olduğu yoksa kamerayı fark etmesiyle mi bağlantılı olduğu da soru işaretlerine yol açtı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

