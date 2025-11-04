Salatalık hemen her eve giriyor. Özellikle salatalarda kullanılıyor, yoğurtla karıştırılıp cacık yapılıyor, ya da sadece tuz dökerek tüketilebiliyor.

Yalnız son yıllarda salatalıkların özellikle kış aylarında balık kokması dikkat çekiyor.

SALATALIKLAR NEDEN BALIK KOKUYOR?

Peki salatalıklar neden balık kokuyor?

Bu sorunun cevabını Sabah'tan Mevlüt Tezel verdi. Tezel, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Geçenlerde salatalık yerken balık koktuğunu fark ettim. Yanılıyor muyum diye internette baktığımda ise salatalıkların artık balık koktuğuna dair birçok yorum ve bilgiye rastladım. Kış mevsiminde yetiştirilen bazı sebze ve meyvelerde özellikle balık kokusunun hissedilmesinin ana nedeni; balık gübresinin kullanılmasıymış. Satılmayan ve alıcı bulamayan küçük hamsi gibi balıklar gübre fabrikalarına gönderiliyor; elde edilen balık gübresi, kışın yetiştirilen meyve ve sebzelerin üretiminde kullanılıyor.

Bir diğer neden ise tarımda kullanılan suyun kalitesinin düşük olması.

Tarımda kullanılmak için bazı su kanalları ve derelerden alınan sulara kirli ya da atık su karışmış olabiliyor.

Özetle mevsiminde meyve sebze almak lazım. Turfanda sebzelerde koku sorunu yaşanabiliyor.

Salatalıkta bu kokunun fazla hissedilmesinin nedeni ise yüksek oranda su içermesi."