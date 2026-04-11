Naim Süleymanoğlu'nun filmi icradan satışa çıktı

Türk spor tarihinin unutulmaz isimlerinden Naim Süleymanoğlu’nun yaşamını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin tüm telif ve mali hakları, yapımcının borçları nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarıldı.

Gişede büyük başarı elde eden ve geniş kitlelere ulaşan yapım, İstanbul Anadolu 1. Banka Alacakları İdaresi tarafından yürütülen süreç kapsamında ihaleye konu oldu. Filmin hakları için belirlenen muhammen bedelin 21 milyon TL olduğu açıklandı. Satışa ilişkin ilk açık artırmanın 5 Mayıs’ta yapılacağı belirtildi.

YAPIMCIDAN AÇIKLAMA

Haber Hürriyeti'nin aktardığına göre; yapımcı Mustafa Uslu ise daha önce yaptığı açıklamalarda finansal sıkıntılarına dikkat çekmişti. Özellikle büyük bütçeyle çekilen “Garip Bülbül Neşet Ertaş” projesinin, mirasçılarla yaşanan hukuki süreç nedeniyle gösterime girememesi, şirketi ekonomik olarak zor durumda bırakmıştı. Uslu, banka kredilerinin geri ödenememesi sonrası “İcralık oldum” diyerek süreci kamuoyuna duyurmuştu.

"Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi ise yalnızca bir sporcu biyografisi olmanın ötesinde, Bulgaristan’daki baskıcı rejimden kaçarak Türkiye’ye sığınan ve uluslararası arenada büyük başarılar elde eden bir sporcunun hayatını konu alıyor. Filmde, Naim Süleymanoğlu’nun 15 yaşında kırdığı ilk dünya rekorundan başlayarak olimpiyatlardaki üç altın madalya başarısı ve Bulgaristan’daki Türk azınlığa yönelik baskılara karşı verdiği mücadele de anlatılıyor.

Dijital platformlarda izlenmeye devam eden yapım, Türk sinemasında son yılların en dikkat çeken biyografi filmleri arasında yer aldığı ifade ediliyor.