Mardin’de 11 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

Yayınlanma:
Mardin'de 5'inci sınıf öğrencisi evinde asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 11 yaşındaki Mahmut Atilla Sever evinde asılı halde ölü bulundu. Olay, öğleden sonra Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi.

Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Yapılan kontrollerde küçük çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, Sever’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mehmet Akif İnan Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mahmut Atilla Sever’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

