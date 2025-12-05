Makineden çıkan çamaşırlardaki beyaz lekeler için basit çözüm: Denemeye değer!

Çamaşır makinenizin düzenli temizliği, yalnızca makinenin ömrü için değil, aynı zamanda çamaşırlarınızın yıkama sonuçlarının kalitesi için de önemlidir. Makinede biriken kir, yıkama verimliliğini düşürebilir, çamaşırlarınızın kötü kokmasına veya kumaşlarınızda beyaz lekelerin oluşmasına neden olabilir.

Temizliğin ilk adımı deterjan çekmecesidir. Çoğu makine, her tarafının iyice yıkanması gereken çekmecenin kolayca çıkarılmasına olanak tanır. Toz, pudra ve yumuşatıcı kalıntıları burada birikerek daha sonra giysilerde leke bırakabilir.

Çekmeceyi temizledikten sonra, makinenin alt filtresini de temizlemeyi unutmayın. Filtre, makinenin alt kısmında bulunur ve küçük kapaklarla açılır kapanır.

Ardından, makine kapağını içeriden alkolle dezenfekte edin. Temizliği bitirdiğinizde, makineyi 90 derecede yıkama programında boş olarak çalıştırın. Çekmeceye karbonat ve limon suyu veya sirke karışımı koyun; bu, tortuları ve kötü kokuları da giderir.

Çamaşır makinenizi doğru şekilde temizlediğiniz takdirde, çamaşırlarınız her zaman taze ve temiz kalacak, makineniz daha verimli ve uzun süre çalışacaktır.

