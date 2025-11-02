Lösemiyi yenen 5 yaşındaki Emin Efe için göl kenarında umut dolu kutlama

Lösemiyi yenen 5 yaşındaki Emin Efe için göl kenarında umut dolu kutlama
Yayınlanma:
Küçükçekmece’de lösemi tedavisini başarıyla tamamlayan 5 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Emin Efe Coşkun için ailesi ve belediye tarafından göl kenarında kutlama etkinliği düzenlendi. Balonların gökyüzüne bırakıldığı etkinlikte, küçük Emin Efe’nin zaferi sevinçle kutlandı.

Küçükçekmece’de yaşayan 5 yaşındaki Emin Efe Coşkun, 2 yıl önce konulan lösemi teşhisinin ardından uzun bir tedavi sürecine girmişti. Doktorların ve ailesinin çabalarıyla hastalığı yenen küçük çocuk için, Küçükçekmece Belediyesi ve ailesi göl kenarında anlamlı bir kutlama etkinliği düzenledi. Etkinliğe çok sayıda mahalle sakini katılırken, balonlar gökyüzüne bırakılarak Emin Efe’nin yeniden sağlığına kavuşması kutlandı.

“ZORLU BİR SÜREÇTİ AMA GÜN BİZE DOĞDU”

Baba Mehmet Ali Coşkun, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:"

İki yıllık zorlu bir sürecimiz geçti. Lösemi teşhisi konulduğunda çok korktuk ama Rabbim bizi ferahlığa çıkardı. Darısı tüm hastalara inşallah. Küçükçekmece Gölü kenarında bir etkinlik düzenlendi, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Annesi de bu süreçte çok yoruldu ama bugün mutluyuz. Allah devletimize zeval vermesin, her türlü imkânı sağladılar.”

“RABBİM TÜM HASTALARA BU MUTLULUĞU YAŞATSIN”

Anne Tuğba Coşkun ise, hastalığın nasıl fark edildiğini şöyle anlattı:

“Normal kontrole gittiğimizde doktor, oğlumun renginde bir solgunluk fark etti. Yapılan tahlillerin ardından lösemi teşhisi konuldu. Üç ay boyunca hastanede yattık, sonrasında gidip gelmeli tedavi sürecimiz devam etti. Yoğun bakımda kaldığımız günler de oldu ama bugün oğlum sapasağlam. Rabbim tüm hastalara bu mutluluğu yaşatsın.”

Kutlama boyunca Emin Efe’nin yüzündeki tebessüm ve ailesinin mutluluğu göl kenarını umut dolu bir buluşma noktasına dönüştürdü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

