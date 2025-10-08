Küf oluşumunu önlemek için evinizde ayarlamanız gereken ideal sıcaklık nedir?

Küf evin her yerinde ortaya çıkabilir, ancak genellikle yatak odası ve banyo gibi alanlarda görülür. Bunun nedeni, duş alma ve uyku sırasında nefes alma nedeniyle bu alanlardaki nemin daha yüksek olmasıdır.

Küfü önlemek, tedavi etmekten her zaman daha kolaydır, bu yüzden sorunu durdurmak için harekete geçmenin tam zamanı. Küf salgını, özellikle kıyafetlerin kalıcı olarak hasar görebileceği gardıroplarda yıkıcı olabilir.

Bu, kış aylarında sıkça karşılaşılan bir sorundur. Çünkü soğuk hava, evdeki sıcaklıkla birleşince havada aşırı nem oluşabilir.

Nem ve küf oluşumunu önlemek için mümkünse evde sabit bir sıcaklık sağlanması önerilir.

Evin herhangi bir yerinde küf oluşumunu önlemek için sıcaklığın 17°C ile 18°C ​​arasında tutulması önerilir. Çünkü küf, yüksek nem oranına sahip daha serin odalarda kolayca büyür ve evin her yerine yayılabilir.

Sıcaklıklar düşmeye başladığında, termometrenin 17 veya 18°C'nin altına düşmesine asla izin vermemek en iyisidir. Elbette, kış aylarında ısınmak için daha yüksek bir sıcaklığa ihtiyaç duyulabilir ancak dışarıda olduğunuzda bu idealdir.

Uzman ayrıca, eve temiz hava girmesi için pencereleri düzenli olarak açmanızı öneriyor. Özellikle çamaşırlarınızı kurutmakta zorlanıyorsanız bu özellikle faydalı olacaktır çünkü uzun süre kurumaya bırakılan ıslak çamaşırlar kötü kokulara neden olabilir.

Evdeki hoş olmayan kokuların giderilmesine, hava kalitesinin iyileştirilmesine, yoğuşma ve küf oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur.

Nem ve yoğuşma sorunları yaşıyorsanız, bir nem alma cihazı da iyi bir yatırım olabilir. Bu kullanışlı cihazlar, özellikle iç mekanda çamaşır kurutuyorsanız, fazla nemi emer.

Dolabınızda küf oluşmasını önlemek için, kıyafetlerinizi yerleştirmeden önce tamamen kuruduğundan emin olun. Duvarlarınızda veya dolabınızda küf varsa, beyaz sirke ve su karışımıyla küfü giderebilirsiniz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

