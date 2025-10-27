Kişisel süper bilgisayarların çağı geliyor

Nvidia'nın geleneksel Intel ve AMD işlemcilerinin yerini alacak işlemcilerle kişisel bilgisayar dünyasına girişi, yeni bir çağın, kişisel süper bilgisayarların habercisi.

Bu hafta tanıtılan Asus Ascent GX10 mini PC, PC'lerde yeni bir trendin öncüsü olmaya hazırlanıyor. Sadece 14,7×14,7×5,2 cm boyutlarında ve etkileyici bir performans sunan kompakt bir bilgisayar.

Ascent GX10, 10 Cortex-A925 ve 10 Cortex-A725 çekirdekli Nvidia GB10 GPU ile donatılmış olup, 1.000 teraflop yapay zeka performansı sunuyor. Bu da Asus'a ona "kişisel yapay zeka süper bilgisayarı" deme hakkını veriyor.

asus-ascent-gx10b.jpg

Kompakt PC, özellikle yapay zeka modelleriyle çalışan profesyonel kullanıcılara yönelik. Nvidia'nın süper çipi sayesinde, bu modeller bilgisayarda yerel olarak çalıştırılabiliyor.

Entegre Nvidia SoC, 128 GB LPDDR5X RAM ile tamamlanıyor. Veri depolama için dört adet M.2 2242 NVMe PCIe 4.0 SSD mevcut.

Asus Ascent GX10, gelişmiş mühendislik ve kasanın alt kısmından hava çeken çift 140x80 mm fanlar sayesinde verimli bir soğutmaya da sahip.

Kişisel süper bilgisayarın fiyatı henüz açıklanmadı.

