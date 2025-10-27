Kemal Oral: Rekabet üstünlüğü sağlayan bir güçtür

Yayınlanma:
Turizm sektörü artık veriyle şekillenen kararlarla büyürken Elektraweb CEO’su Kemal Oral önemli açıklamalarda bulundu.

Otelcilik ve turizm alanında teknolojiler geliştiren Elektraweb CEO’su Kemal Oral, verinin yalnızca operasyonları kolaylaştıran bir araç değil; aynı zamanda sektörün geleceğini şekillendiren stratejik bir pusula olduğuna dikkat çekti.

Konaklama dünyasında milyonlarca rezervasyon, fiyat değişikliği ve müşteri etkileşiminin aynı anda yönetildiğini belirten Elektraweb CEO’su Kemal Oral, “Klasik yöntemlerle bu yoğunluğu yönetmek imkânsız. Biz geliştirdiğimiz yapay zekâ ve büyük veri çözümleriyle otellere hem bugünü hem de geleceği yönetme gücü veriyoruz” dedi.

Oral, bu yoğun akışın klasik yöntemlerle yönetilemeyeceğini belirterek, “Geliştirdiğimiz büyük veri analitiği ve yapay zekâ tabanlı çözümlerimizle otellere gerçek zamanlı öngörüler sunuyoruz. Doluluk oranları, gelir yönetimi, kanal performansı, hatta misafir davranışları anlık olarak izlenebiliyor. Örneğin fiyat optimizasyonu modüllerimiz günlük gelirde %10-15’e varan artış sağlayabiliyor.” şeklinde konuştu.

Sektörde Katma Değer Yaratan En Kritik Veri Setleri Ve Misafir Profilleri

Oral’a göre, sektörde katma değer yaratan en kritik veri setleri; misafir profilleri, rezervasyon kaynakları, fiyat ve rekabet verileri, satın alma maliyetleri ve misafir memnuniyeti. Bu bilgiler yalnızca geçmişi raporlamakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe dair tahminler de üretiyor. Oral, “Hangi ülkelerden talep artacak, hangi dönemlerde fiyatlar nasıl konumlanmalı, hangi hizmetler öne çıkarılmalı; bütün bunları veri bize söylüyor” dedi.

Turizm Sektöründe Rekabetin Geleceğini Veriye Hükmedenler Belirleyecek

Kriz dönemlerinde verinin daha da kritik hale geldiğinin altını çizen Oral, pandemi sürecini örnek göstererek; “Rezervasyon iptallerinin yoğunlaştığı, talebin belirsizleştiği dönemde otellerimizi ayakta tutacak stratejileri veri sayesinde belirledik. Bugün de ekonomik dalgalanmalarda otellere fiyatlandırma, personel planlama ve satın alma stratejilerini veri destekli senaryolar üzerinden kurgulama imkânı sunuyoruz.

Turizm sektöründe rekabetin geleceğini veriye hükmedenler belirleyecek. Veri, sadece operasyonel kolaylık değil, rekabet üstünlüğü sağlayan bir güçtür. Kazananlar, veriyi depolayanlar değil; onu işleyen, anlamlandıran ve karar süreçlerine entegre edenler olacak.” diyerek sözlerini bitirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

