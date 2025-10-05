Kavunlar yarıştı yayla şenlendi

Kavunlar yarıştı yayla şenlendi
Yayınlanma:
Muğla Menteşe'de düzenlenen 10. Yayla Kavunu Yarışması'nda en iyi kavunlar seçildi. Etkinlikte resim sergisi açıldı, yöresel yemekler ikram edildi, türküler söylendi, halk oyunlarıyla şenlik havası yaşandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yayla Kavunu Yarışması, Karabağlar Yaylası'nda yoğun katılımla gerçekleşti. Karabağlar Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği tarafından organize edilen yarışmada, yaylada yetiştirilen 48 kavun; rengi, tadı, kokusu, çeşidi ve şekli açısından jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Yarışma sonucunda Mehmet Dural birinci, Tuna Gökçen ikinci, Mustafa Türkoğlu üçüncü, Halise Dural dördüncü, Mevlüt Kızılkulak ise beşinci oldu. Dereceye giren üreticilere tarım malzemeleri hediye edildi. Jüri üyelerine ise teşekkür plaketi verildi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yıl 32’nci Kültür ve Sanat Şenliği’ni düzenlediklerini belirterek, “Bu topraklarda binlerce yıldır yaşayan bir kültür var. Karabağlar Yaylası şehrimize çok yakın, zengin doğasıyla korunması gereken özel bir alan” dedi.

Etkinlik kapsamında Narlı Kahvesi’nde Muğla Sanatseverler Derneği’nin resim sergisi açıldı. Programda Günay Karataş’ın hazırladığı Muğla keşkeği ikram edildi. Sanatçı Hamdi Demirtaş yöresel türküler seslendirirken, ASFAD halk oyunları ekibi de gösteri sundu. Etkinlik, hem geleneksel üretimi hem de kültürel değerleri bir araya getirdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

