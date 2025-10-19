Kanalizasyon kazısında göçük altında kalarak ölen 2 kardeş toprağa verildi

Olay, dün akşam saatlerinde Mudanya’nın Ülküköy Mahallesi’nde meydana geldi. Müstakil bir evin kanalizasyon hattı için iş makinesiyle yapılan kazı çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Çalışma alanında bulunan İbrahim Uysal (35) ile ağabeyi Mehmet Vefa Uysal (50), göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık iki saat süren arama kurtarma çalışmasının ardından ulaşılan iki kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Emek Adnan Menderes Mahallesi Gaziler Camisi’nde kılınan namazın ardından Hasköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.