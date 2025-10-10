Kadın iPhone takviminde 'ölüm günü'nü görünce şok oldu

Hepimiz ay boyunca planlarımızı takip etmek için akıllı telefonlarımızın takvimlerini kullanıyoruz ancak kadın, cihazında hiç beklemediği bir hatırlatıcı bulduğunda şok oldu.

Sosyal medyada paylaşım yapan partneri, Reddit'te 14 Mayıs 2026'da 'benim ölümüm' olarak ürkütücü bir şekilde etiketlenen bir olayın kaydedildiği takvimin ekran görüntüsünü paylaştı .

Kullanıcı şöyle yazdı: "Eşim ölümünü takviminde buldu. Nasıl eklendiğini bilmiyor ve çok korkuyor. Kaynağı bulmanın bir yolu var mı?"

Birçok kullanıcı, gönderiye ilişkin kendi düşüncelerini ve tepkilerini paylaşmak için yorum bölümüne yöneldi. Bir kişi şöyle yazdı: "Takvimlere bir şeyler eklemek için Alexa/Siri/Google gibi bir sesli komut asistanı kullanıyor musunuz? Belki de başka bir şey için randevu eklemeye çalışıyordu ve yanlış duyuldu."

Bir diğer kişi ise şaka yollu şöyle dedi: "14 Mayıs 2026 için geçerli bir mazeretin var mı?"