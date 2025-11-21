İnsansı robot Guinness Dünya Rekorları'na girdi

Şanghay merkezli Agibot tarafından geliştirilen A2 robotu, 10 Kasım gecesi Suzhou'dan yola çıktı ve 13 Kasım'ın erken saatlerinde Şanghay kıyı bölgesine ulaştı. Agibot'un hızlı değiştirilebilir pil sistemiyle çalışan robot, yolculuk boyunca aktif kaldı ve Perşembe günü onaylandığı üzere resmi olarak 106.286 kilometre yol kat etti.

ROBOTUN BAŞARISI HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

Agibot Kıdemli Başkan Yardımcısı Wang Chuan, "Suzhou'dan Şanghay'a seyahat etmek birçok insan için bile zor bir görev, ancak robot bunu başardı," dedi. Xinhua'nın aktardığına göre, "Bu, robotun donanımının ve dengeleme algoritmalarının dayanıklılığını kanıtlıyor. Model, büyük ölçekli ticari dağıtım için sağlam bir temel oluşturuyor" diye ekledi.

Çift GPS modülü, LiDAR lazer mesafe ölçüm teknolojisi ve kızılötesi derinlik sensörleriyle donatılan A2, trafik ışıkları, dar geçitler ve kalabalık kaldırımlar gibi karmaşık zorlukların üstesinden gelerek gece gündüz istikrarlı bir şekilde hareket etmeyi başardı. Robot, asfalt yollarda, kaldırım taşlarında, köprülerde ve rampalarda ilerlerken trafik kurallarına da uydu. Gelişinin ardından Xinhua muhabirlerine konuşan robot, yolculuğunu "makine hayatında unutulmaz bir deneyim" olarak nitelendirdi ve şaka yollu "yeni ayakkabılara ihtiyacı olabileceğini" ima etti.

Xinhua, Pekin İnsansı Robot İnovasyon Merkezi tarafından inşa edilen Tien Kung Ultra'nın nisan ayında 21 kilometrelik yarı maratonu 2 saat 40 dakikada tamamladığını da hatırlattı.