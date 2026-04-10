Hızla zayıflayan evliler ilk iş boşanıyormuş! Zayıflama iğnelerinin çok konuşulacak 'yan etkisi'

İsveç’te yapılan bir araştırma, mide bandı gibi yöntemlerle ani kilo kaybı yaşayan bireylerde boşanma oranlarının arttığını ortaya koydu. Uzmanlar benzer bir etkinin Ozempic, Mounjaro gibi ilaçlarla da yaşanabileceğini vurguladı.

The Spectator’da yayımlanan habere göre, araştırmayı yürüten Gothenburg Üniversitesi’nden Per-Arne Svensson, gelecek yıllarda boşanma oranlarının artabileceğini ifade etti.

ALTI YIL İÇİNDE BOŞANMA OLASILIĞI YAKLAŞIK YÜZDE 50 DAHA YÜKSEK

Prof. Svensson’un yürüttüğü araştırma, mide bandı ameliyatı geçiren bireylerin altı yıllık süreçte boşanma ihtimalinin yaklaşık yüzde 50 oranında daha yüksek olduğunu ortaya koydu. 12 bin 531 evli hastayı kapsayan çalışmada, bu dönemde hastaların yüzde 14,4’ünün boşandığı belirlenirken, genel nüfusta bu oran yüzde 8,2 seviyesinde kaldı.

Philadelphia’daki Obezite Araştırma Merkezi Direktörü David Sarwer, kilo kaybı ile boşanma arasındaki bağlantının iyi bilindiğini ve zayıflama ilaçlarının ayrılıkların artmasını tetikleyebileceğini söyledi.

Öte yandan Sarwer, boşanmaların sağlıklı evliliklerin sona erdiği anlamını taşımadığını söyledi: “Muhtemelen daha çok, kilo veren ve kendini daha iyi hisseden kişinin, sağlıksız bir ilişkiden ayrılma konusunda güçlenmesiyle ilgili” dedi.