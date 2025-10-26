Hava kirliliği yüzünden 32 bin kişi yaşamını yitirdi

Gana’da hava kirliliği, 2023 yılında 32 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Sağlık Etkileri Enstitüsü ile Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü tarafından hazırlanan ortak rapora göre, hava kirliliği ülkede yüksek tansiyondan sonra ikinci en büyük ölüm nedeni haline geldi.

Raporda, kirli havanın ortalama bir Ganalının yaşam süresini 0,8 yıl kısalttığı vurgulandı. Ülkede hava kirliliğine bağlı ölüm oranının 100 bin kişide 177 olduğu belirtilirken, bu oranın yüksek gelirli ülkelerdeki oranların 10 katından fazla olduğu ifade edildi.

YENİ YASAL DÜZENLEME 2025’TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Toplam ölümlerin yüzde 71’inin odun ve kömür gibi katı yakıtların kullanıldığı hane içi kirlilikten, yüzde 29’unun ise dış ortam kirliliğinden kaynaklandığı kaydedildi.

Artan tehlike karşısında hükümet, 2025’te yürürlüğe girecek “Hava Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği” ile ülke tarihinde ilk kez kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturdu. Yeni düzenleme, Çevre Koruma Ajansı’na (EPA) emisyon sınırları belirleme ve ihlalleri cezalandırma yetkisi veriyor.