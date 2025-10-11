Hatay'da 80 bin kişilik antik hipodrom gün yüzüne çıkıyor

Hatay’ın Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi’nde yer alan Antik Hipodrom’da kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında yürütülüyor. Kazılara Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Pamir başkanlığında 15 kişilik bir ekip katılıyor.

80 BİN KİŞİLİK

Kazı Başkanı Prof. Dr. Hatice Pamir, hipodromun 80 bin kişilik kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Yapının yaklaşık 500 metre uzunluğunda ve 100 metre genişliğinde olduğunu söyleyen Pamir, “Antik hipodromda bu yıl çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Temel amacımız, bu alanı hayatın içine sokmak, gezilebilir ve kullanılabilir hale dönüştürmek.” dedi.



Kazılar sırasında, hipodromun ortasında yer alan ve yarış alanını ikiye bölen “spina” adlı anıtsal yapının büyük bölümü gün yüzüne çıkarıldı. Pamir, spinanın üst katmanının mozaiklerle kaplı olduğunu ve alandaki kazıların sürdüğünü söyledi.



Kazı ekibinden arkeolog Pelin Kayaş, hipodromun kuzey ve güneyine yerleştirilmiş kamusal alanlarda da kazıların sürdüğünü belirtti. Kayaş, “İşlik olabileceğini düşündüğümüz üretim faaliyetinin yapıldığı demir ve cam cürufları ve onlara ait potaları tespit ettik. Onun dışında ev içi kullanıma dair buluntular bulduk.” ifadelerini kullandı.

Kayaş, bölgede sosyal yaşamın izlerine de ulaşıldığını anlattı: