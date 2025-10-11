Hatay'da 80 bin kişilik antik hipodrom gün yüzüne çıkıyor

Hatay'da 80 bin kişilik antik hipodrom gün yüzüne çıkıyor
Yayınlanma:
Hatay’daki antik hipodrom kazılarında 80 bin kişilik alanın ortasında mozaiklerle kaplı anıtsal yapı gün yüzüne çıkarıldı. Alanın ziyarete açılması planlanıyor.

Hatay’ın Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi’nde yer alan Antik Hipodrom’da kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında yürütülüyor. Kazılara Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Pamir başkanlığında 15 kişilik bir ekip katılıyor.

007-2025-03-ekim-24-ekim-04-20251011-2-71162955-117977310.jpg

80 BİN KİŞİLİK

Kazı Başkanı Prof. Dr. Hatice Pamir, hipodromun 80 bin kişilik kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Yapının yaklaşık 500 metre uzunluğunda ve 100 metre genişliğinde olduğunu söyleyen Pamir, “Antik hipodromda bu yıl çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Temel amacımız, bu alanı hayatın içine sokmak, gezilebilir ve kullanılabilir hale dönüştürmek.” dedi.


Kazılar sırasında, hipodromun ortasında yer alan ve yarış alanını ikiye bölen “spina” adlı anıtsal yapının büyük bölümü gün yüzüne çıkarıldı. Pamir, spinanın üst katmanının mozaiklerle kaplı olduğunu ve alandaki kazıların sürdüğünü söyledi.

007-2025-03-ekim-24-ekim-04-20251011-2-71162955-117977308.jpg


Kazı ekibinden arkeolog Pelin Kayaş, hipodromun kuzey ve güneyine yerleştirilmiş kamusal alanlarda da kazıların sürdüğünü belirtti. Kayaş, “İşlik olabileceğini düşündüğümüz üretim faaliyetinin yapıldığı demir ve cam cürufları ve onlara ait potaları tespit ettik. Onun dışında ev içi kullanıma dair buluntular bulduk.” ifadelerini kullandı.

007-2025-03-ekim-24-ekim-04-20251011-2-71162955-117977306.jpg

Kayaş, bölgede sosyal yaşamın izlerine de ulaşıldığını anlattı:

“Hipodromların tıpkı günümüzde de olduğu gibi etraflarında sosyal eğlence alanlarının olduğunu biliyoruz. Burada da kemik müzik aleti parçaları, hem taş hem kemikten oyun taşları ve çok sayıda zarlar buluyoruz. Bu da bize yoğun bir eğlence hayatının olduğunu gösteriyor.”

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

