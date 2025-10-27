"Gri boşanma" yeni normal mi?

"Gri boşanma" kavramını hiç duydunuz mu? Bu terim, genellikle ellili yaşlarında veya daha ileri yaştaki çiftlerin çeşitli nedenlerle boşanmasını ifade eder.

Psikolog Chivonna Childs, boşanma oranlarındaki bu değişikliklerin büyük ölçüde daha uzun yaşam beklentisi, geleneksel kültürdeki değişimler ve toplumun evliliğin faydalarına ilişkin değişen görüşlerinden kaynaklandığını söylüyor.

"Artık 18., 19. veya 20. yüzyılda değiliz ve artık sizi tatmin etmeyen bir evlilikte kalmak gerekli değil. Kadınların hayatlarında çok daha fazla finansal istikrar ve esneklik var ve ruh sağlığımıza her zamankinden daha fazla dikkat ediyoruz. Artık finansal istikrar için evli kalmak zorunda değiliz" dedi.

Çiftlerin "gri boşanma"ya karar vermesinin diğer nedenleri şunlardır: Eşlerin farklı ilgi alanlarına, hayallere ve hedeflere sahip olduğu tek taraflı ilişkiler, evliliğin durgunlaştığı hissi, bağımsızlık ihtiyacı, kişisel gelişim arzusu, ruhsal iyilik hali ve yaşam kalitesini iyileştirme vb.

Chivonna Childs, "'Gri boşanma' genellikle kişinin hayatını ve kişisel gelişimini iyileştirmek için bir tercihtir. İnsanların bu kararı vermesi büyük cesaret ister ve genellikle bunu doğru nedenlerle yaparlar" dedi.