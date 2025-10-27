"Gri boşanma" yeni normal mi?

"Gri boşanma" yeni normal mi?
Yayınlanma:
Genç çiftler genellikle sadakatsizlik, istismar, maddi sorunlar veya uzun süreli ilişkilerde deneyim eksikliği nedeniyle boşanırken, yaşlı çiftler genellikle yıllar içinde biriken çok çeşitli sorunlar nedeniyle boşanır. Cleveland Clinic'e göre, "gri boşanma" sayısı 1970 ile 1990 arasında biraz artmış, ancak 2010'da iki katına çıkmış ve oran artmaya devam etmektedir .

"Gri boşanma" kavramını hiç duydunuz mu? Bu terim, genellikle ellili yaşlarında veya daha ileri yaştaki çiftlerin çeşitli nedenlerle boşanmasını ifade eder.

Psikolog Chivonna Childs, boşanma oranlarındaki bu değişikliklerin büyük ölçüde daha uzun yaşam beklentisi, geleneksel kültürdeki değişimler ve toplumun evliliğin faydalarına ilişkin değişen görüşlerinden kaynaklandığını söylüyor.

b-251020198.jpg

"Artık 18., 19. veya 20. yüzyılda değiliz ve artık sizi tatmin etmeyen bir evlilikte kalmak gerekli değil. Kadınların hayatlarında çok daha fazla finansal istikrar ve esneklik var ve ruh sağlığımıza her zamankinden daha fazla dikkat ediyoruz. Artık finansal istikrar için evli kalmak zorunda değiliz" dedi.

Çiftlerin "gri boşanma"ya karar vermesinin diğer nedenleri şunlardır: Eşlerin farklı ilgi alanlarına, hayallere ve hedeflere sahip olduğu tek taraflı ilişkiler, evliliğin durgunlaştığı hissi, bağımsızlık ihtiyacı, kişisel gelişim arzusu, ruhsal iyilik hali ve yaşam kalitesini iyileştirme vb.

1200xauto.webp

Chivonna Childs, "'Gri boşanma' genellikle kişinin hayatını ve kişisel gelişimini iyileştirmek için bir tercihtir. İnsanların bu kararı vermesi büyük cesaret ister ve genellikle bunu doğru nedenlerle yaparlar" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Yaşam
Klostrofobiniz varsa size göre değil! Bin yataklı otelde pencere yok ama hipnoz yataklar var
Klostrofobiniz varsa size göre değil! Bin yataklı otelde pencere yok ama hipnoz yataklar var
Kişisel süper bilgisayarların çağı geliyor
Kişisel süper bilgisayarların çağı geliyor