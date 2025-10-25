Fethiye açıklarında yasa dışı geçiş operasyonu: 35 düzensiz göçmen yakalandı
İtalya rotasında ilerleyen yelkenli teknede 15’i çocuk 35 göçmen bulundu. Olayla bağlantılı 4 kişi gözaltına alındı.
Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu yelkenli tekneye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Gece 01.00 sıralarında gerçekleşen operasyonda, İtalya rotasında ilerleyen tekne durdurularak kontrol edildi. Yapılan aramada, 15’i çocuk olmak üzere 35 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Operasyona Sahil Güvenlik Botları, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timleri ile dalgıç ekipleri katıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)