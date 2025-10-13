Esenler'de bir binanın bodrum katında yangın çıktı

Yayınlanma:
İstanbul'un Esenler ilçesindeki 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

Esenler'de 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 15.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi 35.Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Apartmanda yaşayan kişiler kendi imkanlarıyla binadan dışarı çıktı.

istanbul-esenlerde-bodrum-kattaki-dai-961694-285575.jpg

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Çıkan yangında sokakta kısa süreli panik oluşurken, 2 dairede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

istanbul-esenlerde-bodrum-kattaki-dai-961688-285575.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

