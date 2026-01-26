Ender oluşan kar ruloları Ilgaz Dağı'nda görüldü

Türkiye’de nadir rastlanan ve doğa tutkunlarının ilgisini çeken kar ruloları, Ilgaz Dağı’nda gözlemlendi. Kastamonu ile Çankırı illerinin sınırında yer alan ve Batı Karadeniz’in önemli yüksek noktalarından biri olan 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile Ilgaz Dağı, hem doğal güzellikleri hem de kış sporları açısından büyük ilgi görüyor.

Özellikle kayak ve dağ turizmi açısından ülkenin önde gelen merkezlerinden biri olarak bilinen bölge, bu yıl da kış mevsiminin etkilerini yoğun bir şekilde hissettiriyor.

KAR KALINLIĞI 80 SANTİMETREYE ULAŞTI

Geçtiğimiz haftalarda bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar ve yağışların ardından Ilgaz Dağı’nda kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreye ulaştı. Böylesine yoğun kar örtüsü, doğanın ilginç bir fenomeni olan kar rulolarının oluşmasına zemin hazırladı. Kar ruloları, rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp yuvarlamasıyla meydana geliyor ve yuvarlanma süresince büyüklükleri, yol aldığı mesafeye ve karın yoğunluğuna bağlı olarak değişiyor. Ilgaz Dağı’nda özellikle yol kenarlarında görülen kar ruloları, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Beyaz ve yuvarlak formda oluşan bu doğal yapılar, bölgenin kış manzarasına ayrı bir estetik katarken, doğa fotoğrafçıları için de eşsiz bir fırsat sunuyor.

Yerel yetkililer, ziyaretçilerin kar rulolarına yaklaşırken dikkatli olmasını tavsiye ediyor; zira bu nadir doğa olayları, hem görsel olarak etkileyici hem de hassas bir yapıya sahip olduğu ifade ediliyor.