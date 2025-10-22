Dünya onu konuşuyor: Mariah Carey 2026 yılının kişisi seçildi

Beş kez Grammy ödülü kazanan sanatçı, yetersiz hizmet alan topluluklara destek sağlama çalışmalarından dolayı onurlandırıldı. Carey, Katrina Kasırgası ve COVID-19 salgını mağdurlarına yardım sağlamanın yanı sıra, ihtiyaç sahibi gençlere yardım etmek ve sağlık, eğitim ve sosyal güvenliği teşvik etmek için Camp Mariah'ı kurdu.

Carey, ödülünü 30 Ocak 2026'da Los Angeles Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 35. Yılın Kişisi Galası'nda alacak. Bu tören, bitişikteki Crypto Arena'da düzenlenecek 2025 Grammy Ödülleri'nden sadece iki gün önce gerçekleşecek.

MARİAH CAREY'NİN BİR SANATÇI OLARAK ETKİSİ

Ödül haberi, Mariah Carey'nin yedi yıl aradan sonra çıkardığı ilk stüdyo albümü "Here for It All"un yayınlanmasından yaklaşık bir ay sonra geldi. Şarkıcı, Eylül ayında Associated Press'e verdiği demeçte, "Kendimi ifade etmem gerektiğinde, bunu kesinlikle şarkı yazarak yapıyorum" demişti.

MusiCares İcra Direktörü Teresa Walters yaptığı açıklamada, "Mariah Carey'nin etkisi olağanüstü sanatçılığının ötesine geçiyor," dedi. "Çalışmaları, MusiCares'in temelini oluşturan değerleri örnekliyor; insanları yücelten ve müzik profesyonellerinin ve topluluklarının gelişmesini sağlayan bir bakım sistemi yaratıyor."

MusiCares, geçen yıl hayırsever çalışmaları, konserleriyle topluma eşsiz katkıları ve grubun 60. yıl dönümü vesilesiyle Amerikan müziğine olan katkıları nedeniyle Grateful Dead'i Yılın Kişisi seçmişti. Associated Press'in BTA'ya aktardığına göre, ödül bir önceki yıl Jon Bon Jovi'ye verilmişti.