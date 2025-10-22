Dünya onu konuşuyor: Mariah Carey 2026 yılının kişisi seçildi

Dünya onu konuşuyor: Mariah Carey 2026 yılının kişisi seçildi
Yayınlanma:
Associated Press'in haberine göre, Mariah Carey , maddi, kişisel ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyan müzisyenleri destekleyen bir kuruluş olan MusiCares tarafından "2026 Yılın Kişisi" seçildi.

Beş kez Grammy ödülü kazanan sanatçı, yetersiz hizmet alan topluluklara destek sağlama çalışmalarından dolayı onurlandırıldı. Carey, Katrina Kasırgası ve COVID-19 salgını mağdurlarına yardım sağlamanın yanı sıra, ihtiyaç sahibi gençlere yardım etmek ve sağlık, eğitim ve sosyal güvenliği teşvik etmek için Camp Mariah'ı kurdu.

g3zgcowxcaazeg9.jpeg

Carey, ödülünü 30 Ocak 2026'da Los Angeles Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 35. Yılın Kişisi Galası'nda alacak. Bu tören, bitişikteki Crypto Arena'da düzenlenecek 2025 Grammy Ödülleri'nden sadece iki gün önce gerçekleşecek.

MARİAH CAREY'NİN BİR SANATÇI OLARAK ETKİSİ

Ödül haberi, Mariah Carey'nin yedi yıl aradan sonra çıkardığı ilk stüdyo albümü "Here for It All"un yayınlanmasından yaklaşık bir ay sonra geldi. Şarkıcı, Eylül ayında Associated Press'e verdiği demeçte, "Kendimi ifade etmem gerektiğinde, bunu kesinlikle şarkı yazarak yapıyorum" demişti.

0260938001761132347-big.webp

MusiCares İcra Direktörü Teresa Walters yaptığı açıklamada, "Mariah Carey'nin etkisi olağanüstü sanatçılığının ötesine geçiyor," dedi. "Çalışmaları, MusiCares'in temelini oluşturan değerleri örnekliyor; insanları yücelten ve müzik profesyonellerinin ve topluluklarının gelişmesini sağlayan bir bakım sistemi yaratıyor."

MusiCares, geçen yıl hayırsever çalışmaları, konserleriyle topluma eşsiz katkıları ve grubun 60. yıl dönümü vesilesiyle Amerikan müziğine olan katkıları nedeniyle Grateful Dead'i Yılın Kişisi seçmişti. Associated Press'in BTA'ya aktardığına göre, ödül bir önceki yıl Jon Bon Jovi'ye verilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
Yaşam
Kilo aldıran mı kalbi yoran mı? Antidepresanların ciddi yan etkileri açıklandı
Kilo aldıran mı kalbi yoran mı? Antidepresanların ciddi yan etkileri açıklandı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı