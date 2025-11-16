DSİ 1389 personel alımı yapacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesinde taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1.389 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1.389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başvurular ve alım şartlarına ilişkin detayların DSİ tarafından duyurulacağı belirtildi.