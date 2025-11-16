DSİ 1389 personel alımı yapacak

DSİ 1389 personel alımı yapacak
Yayınlanma:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 1.389 personel alımı yapılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesinde taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1.389 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1.389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

dsi-1389-personel-alimi-yapacak-1018517-302169.jpg

Başvurular ve alım şartlarına ilişkin detayların DSİ tarafından duyurulacağı belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Yaşam
Yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
Yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
Eski eşinin barıştığı eski eşini öldürüp kendisini vurdu
Eski eşinin barıştığı eski eşini öldürüp kendisini vurdu
160 yıllık ceza ile aranıyordu: Hatay'da yakalandı
160 yıllık ceza ile aranıyordu: Hatay'da yakalandı