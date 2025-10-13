Diyarbakır’da ‘dur’ ihtarına uymayan araç dehşet saçtı

Diyarbakır’da polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan ve uyuşturucu taşıdığı tespit edilen otomobil, kaçmaya çalışırken 2 polis aracına, ardından da sivil bir araca çarptı. Olay, akşam saatlerinde merkez Sur ilçesi Kent Ormanı mevkisinde yaşandı. Uyuşturucu taşıdığı belirlenen, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 3 kişinin bulunduğu 21 AGD 664 plakalı otomobil, polis ekiplerince durdurulmak istendi. Ancak sürücü, ekiplerin “dur” ihtarına uymayarak kaçtı.

Kaçış sırasında 2 polis aracına çarpan otomobil, yaklaşık 5 kilometre ilerledikten sonra karşı yönden gelen ve içinde 4 kişilik bir ailenin bulunduğu 34 DPR 01 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle uyuşturucu taşıyan otomobil şarampole devrildi.

Kazada, her iki araçtaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.