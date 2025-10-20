Çilesi bitmiyor: Trafik yoğunluğu yüzde 80 oldu!

Yayınlanma:
Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu Uzunçayır ile Tuzla İçmeler arasında her iki yönde araçlar güçlükle seyrediyor- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, D-100 ve TEM otoyolu ile buralara bağlanan yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul’da haftanın ilk iş gününün sonunda trafik yoğunluğu yeniden kentin gündemine oturdu. Akşam saatlerinde mesai çıkışının da etkisiyle ana arterlerde araçlar ilerlemekte zorlandı.

Avrupa Yakası’nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne giden yollar adeta kilitlendi. Edirne istikametinde FSM Köprüsü’nden başlayan yoğunluk Hasdal Kavşağı’na kadar uzanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde ise trafik Hadımköy’e kadar etkili oldu. D-100 ve TEM otoyollarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Ankara yönüne doğru ilerleyen sürücüler de benzer manzaralarla karşılaştı. Çobançeşme, Topkapı, Haliç Köprüsü, Çağlayan çevresi, Basın Ekspres Yolu ve Bakırköy Sahil Yolu’nda yoğunluk nedeniyle araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

trafik-yogunlugu-ibb-helin-yilmaz.jpg
Saat 20.00 itibariyle yoğunluk yüzde 62'ye kadar düşse de bazı yollar hala tıkalı

ANADOLU YAKASI DA AVRUPA YAKASINDAN FARKSIZ

Anadolu Yakası’nda da tablo farklı değildi. D-100 kara yolunda Uzunçayır’dan Tuzla İçmeler’e kadar her iki yönde trafik ağır seyretti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerinde Kavacık Kavşağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde ise Beylerbeyi trafiğin kilitlendiği noktalar arasında yer aldı. TEM otoyolunda Ankara yönünde yoğunluk Çamlıca Gişeleri’nden Samandıra’ya kadar uzanırken, Edirne yönünde Tuzla’dan Çamlıca-Anadolu Otoyolu'na kadar araçlar güçlükle ilerledi.

Şile Otoyolu Altunizade Kavşağı’ndan Alemdağ'a iki yönlü araçlar durma noktasına geldi.

İş ve okul çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile Altunizade gibi aktarım merkezleri başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 78'e kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 80'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78'e kadar ulaştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Yaşam
Herkes elektrik faturasını düşürebilir !
Herkes elektrik faturasını düşürebilir !
Ahşap fabrikasının bahçesinde yangın çıktı
Ahşap fabrikasının bahçesinde yangın çıktı