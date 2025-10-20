Çilesi bitmiyor: Trafik yoğunluğu yüzde 80 oldu!

İstanbul’da haftanın ilk iş gününün sonunda trafik yoğunluğu yeniden kentin gündemine oturdu. Akşam saatlerinde mesai çıkışının da etkisiyle ana arterlerde araçlar ilerlemekte zorlandı.

Avrupa Yakası’nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne giden yollar adeta kilitlendi. Edirne istikametinde FSM Köprüsü’nden başlayan yoğunluk Hasdal Kavşağı’na kadar uzanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde ise trafik Hadımköy’e kadar etkili oldu. D-100 ve TEM otoyollarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Ankara yönüne doğru ilerleyen sürücüler de benzer manzaralarla karşılaştı. Çobançeşme, Topkapı, Haliç Köprüsü, Çağlayan çevresi, Basın Ekspres Yolu ve Bakırköy Sahil Yolu’nda yoğunluk nedeniyle araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

Saat 20.00 itibariyle yoğunluk yüzde 62'ye kadar düşse de bazı yollar hala tıkalı

ANADOLU YAKASI DA AVRUPA YAKASINDAN FARKSIZ

Anadolu Yakası’nda da tablo farklı değildi. D-100 kara yolunda Uzunçayır’dan Tuzla İçmeler’e kadar her iki yönde trafik ağır seyretti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerinde Kavacık Kavşağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde ise Beylerbeyi trafiğin kilitlendiği noktalar arasında yer aldı. TEM otoyolunda Ankara yönünde yoğunluk Çamlıca Gişeleri’nden Samandıra’ya kadar uzanırken, Edirne yönünde Tuzla’dan Çamlıca-Anadolu Otoyolu'na kadar araçlar güçlükle ilerledi.

Şile Otoyolu Altunizade Kavşağı’ndan Alemdağ'a iki yönlü araçlar durma noktasına geldi.

İş ve okul çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile Altunizade gibi aktarım merkezleri başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 78'e kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 80'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78'e kadar ulaştı.