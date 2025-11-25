Chrome'unuz risk altında: Hemen güncelleyin

YENİ TEHDİT NE KADAR TEHLİKELİ?

CVE-2025-13223 olarak adlandırılan bu açık, V8 JavaScript motorunda bulunuyor ve " sıfır gün " güvenlik açığı olarak sınıflandırılıyor. Bu, saldırganların bunu geliştiricilerden önce bildiği ve aktif olarak istismar ettiği anlamına geliyor. Bu nedenle Google, bir yama yayınlamak için acele ediyor ve tüm platformları tarayıcılarını derhal güncellemeye çağırıyor.

Sorunun merkezinde, saldırganların bilgisayarınıza uzaktan saldırmasına olanak tanıyan bir "Tür Karmaşası" güvenlik açığı yer alıyor. Tek yapmanız gereken, özel olarak tasarlanmış bir web sitesini ziyaret etmek. JavaScript ve WebAssembly'yi işleyen V8 motorundaki bir hata, bellek bozulmasına ve ardından keyfi kötü amaçlı kodların çalıştırılmasına yol açabilir . Pratikte bu, bir saldırganın bilginiz olmadan tarayıcınızın veya hatta tüm cihazınızın kontrolünü ele geçirebileceği anlamına gelir.

Google, bu güvenlik açığını kullanan saldırıların gerçek dünyada halihazırda gerçekleştiğini doğruladı. Ancak güvenlik nedeniyle, saldırının teknik ayrıntılarını veya kimlerin hedef alındığını açıklamadı. Bunun nedeni, diğer saldırganlara rehberlik etmemek.

Google, Kasım ayında yamalanan açığın saldırılar gerçekleştirmek için kullanıldığını doğruladı. Ancak daha fazla ayrıntı vermeden, "Kullanıcıların çoğunluğu yamayı yükleyene kadar hata ayrıntılarına ve bağlantılara erişim sınırlı olabilir." açıklamasını yaptı.

KENDİNİZİ NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?

Gerçekten etkili tek savunma, Chrome tarayıcısının en son sürümünü hemen yüklemektir. Bu güvenlik açığı, Windows , macOS ve Linux dahil olmak üzere tüm büyük masaüstü platformlarını etkilemektedir. Güncelleme tamamlandıktan sonra, değişikliklerin tamamen etkili olması için tarayıcıyı yeniden başlatmak çok önemlidir.

Kurumsal yöneticiler, ağdaki tüm cihazlarda güncellemeyi zorlamak için merkezi yönetim araçlarını kullanabilirler. Edge , Opera, Brave veya Vivaldi gibi Chromium çekirdeği üzerine kurulu diğer tarayıcıların kullanıcıları, güncellemeleri kullanıma sunuldukça yakından izlemeli ve yüklemelidir.

Bu münferit bir olay değil . Chrome için bu, Google'ın bu yıl keşfettiği ve hızla düzeltmek zorunda kaldığı yedinci sıfır gün açığı. Tanınmış Tehdit Analizi Grubu (TAG), benzer güvenlik sorunlarını tespit ederek yeni tehditler arıyor. Google'da güvenlik araştırmacısı olarak çalışan bağımsız güvenlik uzmanları da önemli bir rol oynuyor.

Kritik CVE-2025-13223 açığı aktif olarak istismar edildi ve bu durum Google'ı acil önlem almaya zorladı. Güvenlik uzmanları, bu tür tehditlerin hafife alınmaması gerektiği konusunda hemfikir. Bu nedenle, tarayıcınızı mümkün olan en kısa sürede güncellemekten çekinmeyin.