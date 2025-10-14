Bugün itibarıyla Windows 10 resmen emekli oldu: Windows 11’e geçmeyenler dikkat!

Microsoft, Windows 10 için ücretsiz desteğin bugün, 14 Ekim 2025'te sona ereceğini doğruladı. Ancak birçok kullanıcı Windows 11'e geçiş yapmaya hazır olmadığından, bu süreyi bir yıl daha uzatmanın hala bazı yolları var.

Microsoft, bugünden itibaren eski işletim sistemi için teknik destek, özellik güncellemeleri veya güvenlik güncelleştirmeleri sağlamayacak. Windows 10 çalıştıran cihazlarınız varsa, Microsoft bunları "daha modern, güvenli ve yüksek performanslı bir işletim sistemi" olan Windows 11'e yükseltmenizi öneriyor.

Şirket, "Cihazlarınız Windows 11'in teknik gereksinimlerini karşılamıyorsa, Windows 10 için Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (ESU) programına kaydolmanızı veya cihazınızı Windows 11'i destekleyen bir cihazla değiştirmenizi öneririz" diyor.

Windows 10 sürüm 22H2'yi çalıştıran ve yeni işletim sisteminin minimum donanım özelliklerini karşılayan bilgisayarlar için Windows 11'e yükseltme ücretsizdir.

windows-upgrade.webp

Bilgisayarınızın ücretsiz yükseltmeye uygun olup olmadığını kontrol etmek için Başlat > Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update'e gidin ve Güncelleştirmeleri denetle'yi seçin.

Microsoft, 14 Ekim 2025'ten sonra Windows 10 bilgisayarların çalışmaya devam edeceğini, ancak yazılım ve güvenlik güncellemeleri olmadan virüs ve kötü amaçlı yazılımlara karşı daha büyük risk altında olacakları konusunda uyarıyor.

Microsoft daha önce kamu kuruluşlarının baskısıyla Avrupa'daki Windows 10 kullanıcıları için ücretsiz Windows 10 desteğini bir yıl daha uzatacağını duyurmuştu.

Şirketin internet sitesinde yayınlanan desteğin sona ereceğine dair resmi duyuruda, Avrupa'daki kullanıcılar için hangi koşulların geçerli olduğu belirtilmedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

