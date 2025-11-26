Bu belirtiler varsa ihmal etmeyin

Ağız ve diş sağlığı denince çoğu zaman akla büyük tedaviler, uzun süreçler ve yüksek maliyetler geliyor. Oysa Diş Hekimi İlker Arslan, diş sağlığında asıl tehlikenin dramatik vakalar değil, görmezden gelinen küçük belirtiler olduğunu vurguladı.

Diş ağrısı çoğu zaman bir sabah aniden ortaya çıkmış gibi hissedilse de, Diş Hekimi İlker Arslan, diş problemlerinin büyük bölümünün “bir gecede değil, aylarca ihmal edilen küçük belirtilerle” oluştuğunu söyledi.

Türkiye’de her yıl milyonlarca kişi diş tedavilerine ciddi bütçeler ayırıyor. Ancak Dr. Arslan’a göre bu harcamaların büyük bölümü, “doğru zamanda atılacak küçük adımlarla” tamamen önlenebilir nitelikte.
“Hassasiyet geçer, kanama fırçadan olur, ağız kokusu yediklerimizden... Bu cümleleri hepimiz sık sık duyuyoruz” diyen Dr. Arslan, aslında bu şikâyetlerin vücudun verdiği kırmızı alarm sinyalleri olduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Hastalarımız ağrı eşiğini bekliyor. Oysa diş eti kanaması, sıcak-soğuk hassasiyeti, tekrarlayan ağız kokusu gibi küçük görünen her belirti, erken evrede yakalandığında birkaç dakikalık müdahaleyle çözülebilecek bir sorunun habercisi. Fakat bu sinyaller görmezden gelindikçe tablo büyüyor."

"MESELE GÖRDÜĞÜMÜZ HALDE UMURSAMAMAK"

Dr. Arslan, ağız sağlığının “ani ortaya çıkan bir problem değil, ihmalin birikerek büyüdüğü bir süreç” olduğunu belirtti. Bu nedenle özellikle rutin kontrollerin ve erken teşhisin önemine vurgu yaparak,
"Mesele belirtileri görememek değil; gördüğümüz halde umursamamak. Toplum olarak diş hekimine ancak ağrı dayanılmaz hale geldiğinde başvuruyoruz. Oysa modern diş hekimliğinde amaç, ağrı ortaya çıkmadan sorunu tespit edip tedaviyi en hızlı ve en ekonomik şekilde tamamlamak." şeklinde konuştu.

Kapsamlı diş kliniklerinde kullanılan gelişmiş görüntüleme sistemleri ve erken teşhis protokollerinin, hastaların gereksiz operasyonlar ve maliyetlerden korunmasını sağladığını belirten Dr. Arslan, herkese yılda iki kez muayene alışkanlığı edinme çağrısında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

