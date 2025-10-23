Bilim karasız: Çok zayıf mı çok şişman mı ?! Hangisi daha riskli?

Danimarka'da yapılan yeni bir araştırma şaşırtıcı bir keşifte bulundu: Aşırı zayıf olmak, hafif obez veya kilolu olmaktan daha tehlikeli olabilir. Araştırmacılar ayrıca, genellikle "şişman ama formda" olarak tanımlanan bir olguya da dikkat çekti.

Araştırmacılar, beş yıl boyunca 85.761 kişiyi takip etti ve bu süre zarfında katılımcıların %8'i (7.555 kişi) hayatını kaybetti. Bunların %81,4'ü kadındı ve çalışmanın başlangıcındaki ortalama yaş 66,4 idi. Sonuçlar, fazla kilolu (VKİ 25-30) veya hafif obez (VKİ 30-35) kişilerin, "ideal" VKİ'si 22,5-25 olanlara göre daha yüksek bir ölüm oranına sahip olmadığını gösterdi.

Öte yandan, düşük kilolu (VKİ 18,5'in altında) kişiler 2,7 kat daha yüksek ölüm riskine sahipti. Sağlıklı aralığın alt ucundaki (VKİ 18,5-20,0) kişilerin bile ölüm olasılığı iki kat daha fazlayken, VKİ 20-22,5 olanların riski %27 daha yüksekti. Orta derecede yüksek VKİ'ler o kadar tehlikeli değildi; sadece morbid obez kişilerde (VKİ 35-40) %23 daha fazla ölüm riski vardı.

Çalışmanın yazarı, Aarhus Üniversitesi Hastanesi'nden Dr. Sigrid Bjerge Gribsholt, sonuçların ters nedensellikten de etkilenebileceği konusunda uyardı; yani, birçok insanın hastalık nedeniyle kilo vermesi, tam tersinin olmaması anlamına geliyor.

Ancak bulguların, düşük kilolu olmanın uzun ömür açısından ciddi riskler taşıdığını açıkça gösterdiğini vurguluyor.

Dr. Gribsholt, "Ölüm riskini artıran şey genellikle düşük kilonun kendisi değil, hastalıktır. Bu da yüksek vücut kitle indeksinin koruyucu bir faktör olduğu izlenimini verebilir. Ancak, önceki araştırmalarla tutarlı olarak, yetersiz beslenmenin ciddi bir risk faktörü olmaya devam ettiğini görüyoruz" diye açıklıyor.

Çalışma, zayıf insanların bile iç organ yağları (vücudun derinliklerinde, karaciğer, mide ve bağırsakların çevresinde biriken yağ) nedeniyle kalp hastalığı riski altında olabileceğine dair son bulgulara dayanıyor. Deri altındaki "görünür" yağın aksine, bu tehlikeli yağ kolayca fark edilmez, ancak kalp ve kan damarlarının hızla yaşlanma riskini önemli ölçüde artırır.

Bilim insanları, vücut şeklinin de rol oynadığını keşfetti. Karın bölgesinde yağlanma olan ("elma tipi") erkeklerin kalbi daha hızlı yaşlanıyor, yağları kalça ve uyluk çevresinde dağılmış ("armut tipi") kadınların ise daha sağlıklı ve genç bir kalbi var.

Bu nedenle, ne aşırı zayıflık ne de aşırı obezite uzun ömürlülüğe giden iyi bir yol değildir. Hafif obezite illa ki daha kısa bir ömür anlamına gelmese de, sağlığın anahtarı denge, doğru beslenme, fiziksel aktivite ve düzenli sağlık kontrolleridir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

