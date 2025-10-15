Bilim dünyası "süper odunu" konuşuyor: Çelikten 10 kat güçlü 6 kat hafif

"Superwood" ticari bir ürün olarak piyasaya sürüldü ve malzeme bilimci Liangbing Hu'nun kurucu ortağı olduğu InventWood şirketi tarafından üretiliyor.

Hu, on yıldan uzun bir süre önce insanlığın bildiği en eski yapı malzemelerinden birini yeniden tasarlamak için yola çıktı. Maryland Üniversitesi Malzeme İnovasyon Merkezi'nde çalışırken, ahşabı yeniden tasarlamanın yenilikçi yollarını buldu.

Amacı, bitki liflerinin ana bileşeni olan selülozu kullanarak ahşabı güçlendirmekti.

Atılım, Hu'nun 2017 yılında sıradan ahşabı doğal selülozunu iyileştirmek için kimyasal bir işlemle güçlendirerek daha iyi bir yapı malzemesi haline getirmesiyle gerçekleşti.

Ahşap, önce su ve özel kimyasallarla dolu bir kazanda kaynatılır ve ardından hücresel düzeyde çökertilerek önemli ölçüde daha yoğun hale getirilmesi için sıcak preslenir. Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, bir haftalık sürecin sonunda elde edilen ahşap, "çoğu yapısal metal ve alaşımdan daha yüksek" bir mukavemet-ağırlık oranına sahip oldu.

InventWood, ahşabın doğal gözenekli yapısı tahrip edilip güçlendirildiği için süper ahşabın normal ahşaptan 20 kata kadar daha güçlü ve eziklere karşı 10 kata kadar daha dayanıklı olduğunu iddia ediyor. Bu sayede mantar ve böceklere karşı dirençli hale geliyor. Ayrıca standart yangına dayanıklılık testlerinde en yüksek puanı alıyor.

Elbette normal odundan daha pahalı ve üretiminde daha büyük bir karbon ayak izine sahip.