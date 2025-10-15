Bilim dünyası "süper odunu" konuşuyor: Çelikten 10 kat güçlü 6 kat hafif

Bilim dünyası "süper odunu" konuşuyor: Çelikten 10 kat güçlü 6 kat hafif
Yayınlanma:
Amerikalı bir şirket, çeliğe göre 10 kata kadar daha fazla dayanıklılık-ağırlık oranına sahip olduğunu ancak 6 kata kadar daha hafif olduğunu iddia ettiği yeni bir ahşap türü tasarladı.

"Superwood" ticari bir ürün olarak piyasaya sürüldü ve malzeme bilimci Liangbing Hu'nun kurucu ortağı olduğu InventWood şirketi tarafından üretiliyor.

Hu, on yıldan uzun bir süre önce insanlığın bildiği en eski yapı malzemelerinden birini yeniden tasarlamak için yola çıktı. Maryland Üniversitesi Malzeme İnovasyon Merkezi'nde çalışırken, ahşabı yeniden tasarlamanın yenilikçi yollarını buldu.

inventwood-superwood-dezeen-2364-col-1.jpg

Amacı, bitki liflerinin ana bileşeni olan selülozu kullanarak ahşabı güçlendirmekti.

Atılım, Hu'nun 2017 yılında sıradan ahşabı doğal selülozunu iyileştirmek için kimyasal bir işlemle güçlendirerek daha iyi bir yapı malzemesi haline getirmesiyle gerçekleşti.

683c976eac2fe38f7e2b1db1-reserve-image-1.png

Ahşap, önce su ve özel kimyasallarla dolu bir kazanda kaynatılır ve ardından hücresel düzeyde çökertilerek önemli ölçüde daha yoğun hale getirilmesi için sıcak preslenir. Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, bir haftalık sürecin sonunda elde edilen ahşap, "çoğu yapısal metal ve alaşımdan daha yüksek" bir mukavemet-ağırlık oranına sahip oldu.

InventWood, ahşabın doğal gözenekli yapısı tahrip edilip güçlendirildiği için süper ahşabın normal ahşaptan 20 kata kadar daha güçlü ve eziklere karşı 10 kata kadar daha dayanıklı olduğunu iddia ediyor. Bu sayede mantar ve böceklere karşı dirençli hale geliyor. Ayrıca standart yangına dayanıklılık testlerinde en yüksek puanı alıyor.

Elbette normal odundan daha pahalı ve üretiminde daha büyük bir karbon ayak izine sahip.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
Yaşam
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Küçük teknesiyle denize açıldı döndüğünde herkes şaşırdı: Yunuslar yardım etmiş
Küçük teknesiyle denize açıldı döndüğünde herkes şaşırdı: Yunuslar yardım etmiş