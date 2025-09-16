Arabalardan hoşlanmazdı, sokaklarda dilencilik yaptı ve 39 yaşında öldü: Adı Mercedes'e verildi

İspanyolcada "Mercedes" kelimesi "lütuf" veya "merhamet" (tekil) anlamına gelir ve Latince "merces" kelimesinden gelir. Emil Jellinek, İspanyol kültürüne hayrandı ve Mercedes, İspanya'da da popüler bir kadın ismiydi, bu yüzden kızına bu ismi verdi.

EFSANEYE ADINI VEREN KIZ

Jellinek tutkulu bir otomobil tutkunuydu ve otomotiv endüstrisinin gelişiminde önemli bir etkiye sahipti. 20. yüzyılın başlarında Emil, Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) ile iş birliği yaparak yeni bir otomobil modelinin kızının adını taşımasını talep etti. Böylece 1901'de Mercedes 35 beygir gücündeki model piyasaya sürüldü ve bu, şirketin otomobilleri için Mercedes isminin kullanılmaya başlanması anlamına geldi.

Mercedes Jellinek, Viyana'da yaşadı ve iki kez evlendi. İlk evliliğini 1909'da Nice'te Baron Von Schlosser ile yaptı ve iki çocuğu oldu: 1912 doğumlu Elfriede ve 1916 doğumlu Hans-Peter. Aile, I. Dünya Savaşı'na kadar Viyana'da yaşadı ve bu savaş onları maddi olarak zor durumda bıraktı.

Savaştan sonra Mercedes, kendisini ciddi mali sıkıntılar içinde buldu; hatta sokaklarda dilencilik yapmak zorunda kaldı. Daha sonra kocasını ve çocuklarını terk edip yetenekli ama fakir bir heykeltıraş olan Baron Rudolf von Weigl ile evlendi. Babasının araba tutkusunu asla paylaşmadı.

HENÜZ 39 YAŞINDAYKEN VEFAT ETTİ

23 Şubat 1929'da, 39 yaşındayken kemik kanserinin etkilerinden dolayı Viyana'da öldü ve büyükbabası, Viyana'nın eski Baş Hahamı Adolf Jellinek'in yanındaki aile mezarlığına gömüldü.

1926 yılında Daimler ve Benz şirketleri birleşerek Daimler-Benz'i oluşturdular ve Mercedes ismini korumak amacıyla araçlarına Mercedes-Benz adı verildi.