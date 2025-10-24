Akıllı evler akıllı sorunlar! Akıllı hayatın beklenmedik kurbanı

Pazartesi günü yaşanan Amazon Web Services kesintisi birçok kişi için baş ağrısına neden oldu. Ancak asıl sorun, "akıllı" yataklarda uyuyanlar için daha da can sıkıcıydı: Kesinti nedeniyle yatakları hasar gördü.

AWS ÇÖKÜŞÜNÜN BEKLENMEDİK BİR KURBANI: AKILLI YATAKLAR

PC Mag'e göre, akıllı yatak kullanan bazı kişiler ısıtma kontrollerinde sorun yaşadıklarını bildirdi. Bazılarında ısıtma çalışmıyordu ve bu sorun değildi, ancak bazılarında ise yataklar aşırı ısınıyordu.

Yatakların tek bir pozisyonda takılıp kaldığına dair raporlar da var. Bazı akıllı yataklarda, dahili alarmlar bip sesi çıkarmaya başladı ve bunları kapatma seçeneği yok.

Olanları açıklamak kolay: Akıllı yataklar bulut teknolojisi kullanıyor ve kesinti, AWS web servislerine bağlı her şeyi etkileyecek kadar büyüktü. CEO'nun X'e ulaşıp özür dilemesi tesadüf değil .

Bazı piyasa gözlemcileri olayı "hem korkunç hem de inanılmaz derecede komik" olarak nitelendirdi. Ancak bu, hayatımızdaki her nesnenin "akıllı" olması gerekmediğini bir kez daha hatırlatsın.

"Teknoloji harika, ama bazen onu hiç ihtiyaç duymadığımız şeylere sıkıştırmaya çalışma hatasına düşüyoruz. Örneğin, tost makineniz için bir uygulama indirmenin bir anlamı var mı? Televizyonlarımız için gerçekten kullanıcı profilleri oluşturmamız gerekiyor mu? Belki de uzaktan kumandayla açabiliriz," diyor Out Kick'ten Matt Ridge.

Bu dava, "akıllı ev" çılgınlığına karşı giderek artan hoşnutsuzluğun son örneği. Analistler, insanların faydadan çok sorun yaratabileceğini fark etmesiyle birlikte, dünyanın yakında çok daha fazla "akıllı" teknolojiye karşı bir direnişle karşılaşacağını öngörüyor.