6 Aralık burç yorumu:

Koç burcu

Koç burcu, son zamanlarda biriken gerginliğin bayram enerjisiyle yıkandığını hissedecek. Netliklerini ve güçlerini geri kazandıracak sembolik bir "canlandırıcı duş" hissedecekler.

Erteledikleri bir konuşma, beklediklerinden çok daha kolay bir şekilde toparlanacaktır. Yakınlarından birinin tam zamanında onlara yardım etmesi mümkündür. Çabalarında yalnız olmadıklarını fark edeceklerdir.

Boğa burcu

Boğa burcu, etrafındaki her şeyin daha hafif ve daha düzenli olmasını sağlayacak . Onları yoran zorluklar hafifleyecek ve yerini hoş sürprizlere bırakacak.

Yakınlarından biri, yüreklerini ısıtacak bir jest yapabilir. İş yerinde kaçırmamaları gereken bir fırsat doğabilir. Sevinç her yönden gelebilir. Kaderin onlara bahşedildiğini o gün anlayacaklar.

İkizler burcu

İkizler burcu, küçük endişelerini bir kenara bırakıp şenlik havasına dalacaktır. Özledikleri biriyle yeniden bağlantı kurabilecek ve gerçekten desteklendiklerini hissedebilecekler. Hayatlarına anlam ve neşe katan insanlarla vakit geçirme fırsatı bulacaklar.

Küçük ama özel bir etkinlik, acele etmeyi bıraktığımızda hayatın güzel olduğunu onlara gösterecek. Sohbet ve kahkahada huzur bulacaklar. Günleri sıcaklık ve huzurla dolacak.

Yengeç

Yengeçler, tatilin güçlü arındırıcı etkisini hissedecekler. Eski hayal kırıklıkları daha önemsiz görünecek ve yeni düşünceler daha parlak görünecek. Güneşin aydınlattığı buz gibi, bazı duygusal yükler erimeye başlayacak.

Beklenmedik bir özür veya iyi niyet göstergesiyle karşılaşabilirler. İleriye giden yolun eski endişeleri bırakmakla başladığını anlayacaklardır.

Aslan

Aslanlar, tatilin yıldız favorileri arasında yer alıyor. Son zamanlarda gösterdikleri çabalar - iyi tavırlar, sevdiklerine yardım etmek, dürüstlük - ödüllendirilecek. Somut sonuçlar görecekler: övgü, fırsat veya sadece bir takdir ifadesi.

İyiliğe olan inançları güçlenecek. Aydınlık ve gerçekten ilham verici bir gün bekleyebilirler.

Başak

Başaklar, onları her zamanki stresli rutinlerinden çıkaracak keyifli anlarla çevrili olacaklar. Birisi onları bir davet, bir jest veya genişçe gülümsemelerini sağlayacak bir sohbetle şaşırtacak. Genellikle gözden kaçırdıkları şeylere -rahatlık, sıcaklık, aile- dikkat edecekler.

Hafta sonu onları yavaşlatıp küçük sevinçlerin tadını çıkarmaya teşvik edecek bir hafiflik hissedecekler.

Terazi

Teraziler ilişkilerinde uyumun tadını çıkarabilecekler. Bu tatil onları ihtiyaç duydukları insanlarla bir araya getirecek ve sevgi ve destek jestlerinin ne kadar önemli olduğunu hatırlatacak. Kişilerarası gerginlikler azalmaya başlayacak.

Anlayış ve iyi niyet ortamı yaratılacak. Duygular ve mantık arasında bir denge kurulacak. Günleri bolca sıcaklıkla dolu olacak.

Akrep

Akrepler kendilerini şaşırtıcı derecede olumlu bir dizi olayın içinde bulacak. Kaybedilmiş bir dava olduğunu düşündükleri bir şey, onların lehine dönebilir. Her şeye rağmen onları ileriye götüren koruyucu bir enerji olarak gücünü hissedecekler.

Kaderin perde arkasında onların lehine işlediğine dair bir işaret alacaklar. Yetenekleri takdir edilecek ve bu da onların iyi ruh hallerini daha da artıracak.

Yay

Yay burcu harika bir ruh halinde olacak ve tatilin tadını çıkarmayı başaracak. Sevincini paylaşacak bir arkadaş bulup, birikmiş tüm gerginlikleri unutacak.

Onları hoş bir sürpriz bekliyor olacak; belki bir davet ya da iyi bir haber. Sevildiklerini ve takdir edildiklerini hissedecekler. Pişmanlık duymadan rahatlamalarına izin verecekler bu onları pozitif enerjiyle dolduracak.

Oğlak

Oğlaklar, bayramın en arındırıcı tarafını hissedecekler. Tüm olumsuz etkiler, şüpheler veya olumsuz düşünceler dağılmaya başlayacak.

Bu, onlara hayatlarındaki fırtınayı dindirme fırsatı verecektir. Sadece kurtulmaları gereken olumsuz dış etkilere maruz kaldıklarını anlayacaklardır. Dolayısıyla bu, onlar için manevi saflıklarını geri kazandıracak çok önemli bir gün olacaktır.

Kova

Kova burçları, en yakınlarıyla vakit geçirip gerginlikten uzaklaşma fırsatı bulacak. Şenlikli atmosferde kendilerini özgür ve ilham almış hissedecekler. Zihinlerini yeni fikirlere açacak ilginç sohbetler edecekler.

Güzel bir olay onları olumlu yönde şaşırtabilir. Hayata daha rahat bakabilirler.

Balık

Balık burcu, şanslı olanlar arasında olacak. Kişisel alanlarında işler mucizevi bir şekilde yoluna girecek. İyi haberler, destek veya karmaşık bir duruma alışılmadık bir çözüm alabilirler.

Evrenin onlara bir hediye verdiğini hissedecekler. İlham alacaklar ve sakinleşecekler. Bugün onlara doğru yolda olduklarına dair güven verecek.