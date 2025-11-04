5 Kasım'da Boğa burcundaki Dolunay: Neler geliyor neler gidiyor?

5 Kasım'da Boğa burcundaki Dolunay: Neler geliyor neler gidiyor?
Yayınlanma:
5 Kasım saat 15:19'da (GMT+2), Boğa burcunda Dolunay gerçekleşecek . Ay, maksimum dolgunluğuna ulaştığında, sadece gece gökyüzünü değil, herkesin ruhunda taşıdığı şeyleri de aydınlatacak. Fiziksel düzeydeki herhangi bir ihmalin etkisi şimdi daha güçlü.

Alışılmış harcamalarınızı gözden geçirme, uyku kalitenizi kontrol etme ve kişisel bakımınızı güncelleme zamanı.

5 KASIM'DA BOĞA BURCUNDAKİ DOLUNAY BİZE NELER GETİRECEK?

Boğa burcundaki Dolunay'dan sonraki 2 hafta boyunca, değişmemiş gibi görünen her şey değişebilir, ancak bu, dayanıklılığınızı yeni bir farkındalık seviyesine yükseltmeniz için bir fırsattır.

2cbc9747bb927538d9b29d9b2fdf4aa1-ce-2370x1578x0x0-cropped-1140x760.webp

Bu dönem, mekan temizliği yapmak, bütçeyi gözden geçirmek, doktora gitmek ve vitamin tedavisine başlamak için uygun bir dönemdir.

Boğa burcundaki Dolunay bizi basit gerçeklere geri götürüyor. Dönemin enerjisi, yalnızlık arzusu, rahatlık arzusu, ama aynı zamanda istikrar ihtiyacı ile değişimin zorlukları arasında bir gerilim olarak da kendini gösterebilir. Dolunay her zaman zıtlıkları vurgular ve işte Boğa-Akrep ekseni: madde ve dönüşüm, koruma ve serbest bırakma, beden ve derinlik. İlişkilerde, Boğa burcundaki Dolunay, dramadan uzak bir samimiyet çağrısında bulunur: Kendinize, ilişkinin sizi besleyip beslemediğini, size bir güvenlik duygusu verip vermediğini sorun.

0ce20bb6e6c2f0376bb8f5b7948d9a78-ce-1620x1080x150x0-cropped-860x570.webp

Boğa burcundaki Dolunay, Akrep burcundaki Güneş'le karşıt açı yaparak, koruma ve dönüşüm arasında bir gerilim yaratıyor. Akrep burcu derinlik, kriz ve yeniden doğuş çağrısında bulunurken, Boğa burcu istikrar, fiziksel mutluluk ve basit zevkler çağrısında bulunuyor. Bu Dolunay, yenilenme arzusu ile eskiyi koruma arzusu arasında bir iç çatışma noktası haline gelebilir.

Boğa, yaşamı besleyen ve yaratan Toprak Ana'nın arketipidir. Sembolizmiyle, sevgiyle bakılırsa her şeyin çiçek açtığı bir bahçedir.

Boğa, arketipik olarak Bereket Tanrıçası ile ilişkilendirilir - ister İştar, ister Afrodit, ister Demeter veya Gaia olsun. Maddeden güzellik yaratan ve kaosu bir bahçeye dönüştüren güçtür.

5 Kasım'daki Dolunay, ay döngüsünün doruk noktasıdır ve Boğa burcunda özel bir önem kazanır. Biriktirdiğimiz her şey - duygular, kaynaklar ve arzular - fark edilmek üzere yüzeye çıkar. Boğa, sabit bir toprak burcudur, değişimi sevmez ancak içinde büyüyebileceğiniz bir alan yaratmayı bilir.

4ee6d5cdfbe2033f146d53e7513441d5-ce-2367x1578x3x0-cropped-1140x760.webp

Boğa burcu enerjisi, olgunluğun duyguları bırakmak değil, onları deneyimlemek olduğunu hatırlatır. Bu Dolunay, yavaşlama, yalnız kalma, yere basma arzusu olarak kendini gösterebilir gerçek veya mecazi anlamda.

Kendinizi yorgun veya bunalmış hissediyorsanız, bu ritminizi yeniden düşünmeniz, duraklama hakkınızı geri almanız için bir işarettir. Boğa burcu bize acele etmemeyi, her dakikanın tadını çıkarmayı öğretir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Yaşam
Dolmuş şoförleri kedi için seferber oldu! Ameliyat masrafını karşıladılar bakın ismini ne koydular
Dolmuş şoförleri kedi için seferber oldu! Ameliyat masrafını karşıladılar bakın ismini ne koydular
Dubai’nin yeni incisi: Suyla çevrili bu bina turistlerin ilgi odağı olacak
Dubai’nin yeni incisi: Suyla çevrili bu bina turistlerin ilgi odağı olacak
'Kedi AIDS’i Sivas'ta görüldü: Bu hastalığın tedavisi yok!
'Kedi AIDS’i Sivas'ta görüldü: Bu hastalığın tedavisi yok!