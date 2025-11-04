5 Kasım'da Boğa burcundaki Dolunay: Neler geliyor neler gidiyor?

Alışılmış harcamalarınızı gözden geçirme, uyku kalitenizi kontrol etme ve kişisel bakımınızı güncelleme zamanı.

5 KASIM'DA BOĞA BURCUNDAKİ DOLUNAY BİZE NELER GETİRECEK?

Boğa burcundaki Dolunay'dan sonraki 2 hafta boyunca, değişmemiş gibi görünen her şey değişebilir, ancak bu, dayanıklılığınızı yeni bir farkındalık seviyesine yükseltmeniz için bir fırsattır.

Bu dönem, mekan temizliği yapmak, bütçeyi gözden geçirmek, doktora gitmek ve vitamin tedavisine başlamak için uygun bir dönemdir.

Boğa burcundaki Dolunay bizi basit gerçeklere geri götürüyor. Dönemin enerjisi, yalnızlık arzusu, rahatlık arzusu, ama aynı zamanda istikrar ihtiyacı ile değişimin zorlukları arasında bir gerilim olarak da kendini gösterebilir. Dolunay her zaman zıtlıkları vurgular ve işte Boğa-Akrep ekseni: madde ve dönüşüm, koruma ve serbest bırakma, beden ve derinlik. İlişkilerde, Boğa burcundaki Dolunay, dramadan uzak bir samimiyet çağrısında bulunur: Kendinize, ilişkinin sizi besleyip beslemediğini, size bir güvenlik duygusu verip vermediğini sorun.

Boğa burcundaki Dolunay, Akrep burcundaki Güneş'le karşıt açı yaparak, koruma ve dönüşüm arasında bir gerilim yaratıyor. Akrep burcu derinlik, kriz ve yeniden doğuş çağrısında bulunurken, Boğa burcu istikrar, fiziksel mutluluk ve basit zevkler çağrısında bulunuyor. Bu Dolunay, yenilenme arzusu ile eskiyi koruma arzusu arasında bir iç çatışma noktası haline gelebilir.

Boğa, yaşamı besleyen ve yaratan Toprak Ana'nın arketipidir. Sembolizmiyle, sevgiyle bakılırsa her şeyin çiçek açtığı bir bahçedir.

Boğa, arketipik olarak Bereket Tanrıçası ile ilişkilendirilir - ister İştar, ister Afrodit, ister Demeter veya Gaia olsun. Maddeden güzellik yaratan ve kaosu bir bahçeye dönüştüren güçtür.

5 Kasım'daki Dolunay, ay döngüsünün doruk noktasıdır ve Boğa burcunda özel bir önem kazanır. Biriktirdiğimiz her şey - duygular, kaynaklar ve arzular - fark edilmek üzere yüzeye çıkar. Boğa, sabit bir toprak burcudur, değişimi sevmez ancak içinde büyüyebileceğiniz bir alan yaratmayı bilir.

Boğa burcu enerjisi, olgunluğun duyguları bırakmak değil, onları deneyimlemek olduğunu hatırlatır. Bu Dolunay, yavaşlama, yalnız kalma, yere basma arzusu olarak kendini gösterebilir gerçek veya mecazi anlamda.

Kendinizi yorgun veya bunalmış hissediyorsanız, bu ritminizi yeniden düşünmeniz, duraklama hakkınızı geri almanız için bir işarettir. Boğa burcu bize acele etmemeyi, her dakikanın tadını çıkarmayı öğretir.