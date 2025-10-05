400 kişi üzerinde denendi: Tuzlu su grip süresini nasıl kısaltıyor?

Sağlık uzmanı, pahalı ilaçlara ihtiyaç duymadan soğuk algınlığı ve grip belirtilerini hafifletmenin çok ucuz ve basit bir yolunu keşfetti. Maliyeti düşük olan sıradan sofra tuzunun çok faydalı olabileceğini söylüyor.

Soğuk algınlığı virüslerinin kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, tedaviler virüs geçene kadar semptomları hafifletmeye odaklanır.

Uzman, semptomların süresini yaklaşık iki gün azaltmak için tuzlu su kullanılmasını öneriyor.

Evde tuzlu su hazırlamak için, önceden kaynatılıp soğutulmuş suya tuz ve karbonat karıştırılmasını öneriyor.

Uzman, "Bu karışımdan (kabartma tozu ve tuzdan) bir çay kaşığı, yaklaşık bir su bardağına denk gelen 250 ml su ile karıştırılabilir" diye açıkladı.

UZMANLARA GÖRE İLACI ÜÇ ŞEKİLDE UYGULAYABİLİRSİNİZ:

Sprey : Karışımı bir sprey şişesine koyun ve her bir burun deliğine, yaygın olarak kullanılan burun spreyleri gibi az miktarda sıkın.

Damla şeklinde : Karışımdan birkaç damla alıp doğrudan burnunuza dökün.

Elinizden Koklayarak : Avucunuza az miktarda solüsyon koyun ve ardından elinizden koklayarak derin bir nefes alın, böylece burnunuza ulaşır ve salgıların temizlenmesine yardımcı olur.

Doktor, tuzlu suyun faydalarının ardındaki bilimsel gerçeklere ışık tutan yeni bir araştırmaya dikkat çekti. BBC doktoru şöyle açıkladı: "Edinburgh'da yakın zamanda yapılan bir araştırmaya, tuzlu su damlalarının soğuk algınlığı semptomları üzerindeki etkileri araştırılmak üzere yaklaşık 400 kişi katıldı.

"Çalışma, tuzlu su damlası kullanımının semptomların süresini yaklaşık iki gün kısaltabileceğini ortaya koydu. Ancak, virüsün kendisinin muhtemelen hala mevcut olduğunu unutmamak önemlidir."

"Tuzlu su, rahatsızlığa neden olan mukusun bir kısmının temizlenmesine yardımcı olabilir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

