21 Ekim burç yorumu:

Bakalım her burç için nasıl bir etkisi olacak.

Koç burcu

Koç burcu için yeni ay, başarı ve kafa karışıklığının bir karışımını getirecek. İş hayatında ise işler şaşırtıcı derecede iyi gidecek; takdir veya onları mutlu edecek bir teklif alacaklar.

Ancak kişisel hayatlarında beklenmedik gerginlikler ortaya çıkabilir. Her "evet"in iyi, her "hayır"ın da kayıp olmadığını anlayacaklar. Özdenetimlerini korumaları ve aceleci davranmamaları gerekiyor; bu günün anahtar kelimesi denge olacak.

Boğa burcu

Boğa burcu, yeni ayın kendisine enerji verdiğini hissedecek. Bu, ayağa kalkıp dünyaya ne olduklarını göstermeleri için bir fırsat. Profesyonel veya kişisel olarak kendilerine yeni bir yön açacak bir teklif alabilirler.

Kendilerini ileriye iten bir şey hissedecekler - görünmez ama istikrarlı bir güç. Enerjileri manyetik olacak ve varlıkları çevrelerindekilere ilham verecek.

İkizler burcu

İkizler burcu için bu yeni ay, temiz bir nefes gibi olacak. Uzun zamandır kendilerini üzen gerginlikten kurtulacaklarını hissedecekler. İster işte, ister kişisel ilişkilerde olsun, ister içlerinde yeni bir motivasyon hissetsinler, onlar için yeni bir ufuk açılacak.

Sanki yıldızlar onlara fısıldıyor: "Devam et, daha fazlasını yapabilirsin!" Üretken, çekici ve şaşırtıcı derecede sakin olacaklar. Ay sonuna kadar bu gün onları iyimserlikle dolduracak.

Yengeç

Yeni Ay, Yengeç burcunu konfor alanının dışına çıkaracak. Rutinlerinde bir değişiklik olacak; bu bir iş süreci olabilir, onları sözleriyle veya hareketleriyle şaşırtacak bir kişi olabilir.

Değişim rahatsız edici görünse de, sonunda faydalı olacaktır. Yengeç burçları, yeninin gelmesi için eskiyi bırakmaya izin vermelidir. Sınav, geçmişe tutunmamaktır.

Aslan

Aslanlar için yeni ay iki yüzlü olacak. Bir yandan onlara yeni fikirler ve ilham getirecek, diğer yandan da etraflarındakilerin kendi çıkarlarını düşünmediğini gösterecek. Kimi yakın tutacakları, kimi hayatlarından çıkaracakları konusunda bir seçim yapmak zorunda kalacaklar.

Ancak, onlara iyiliğin her zaman kazandığını hatırlatacak neşeli anlar da olacak. Her şeyi kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçtiklerinde kalpleri huzur bulacak.

Başak

Başaklar, kaderin inançlarını sınadığını hissedecekler. Dengelerini bozacak, ancak olgunluk göstermeleri için bir fırsat sunacak bir durum ortaya çıkacak. Organizasyon sorunları yaşayabilir veya bunalmış hissedebilirler.

Ancak yeni ay onlara, güzel olmak için her şeyin mükemmel olması gerekmediğini öğretecek. Düşüncelerinde küçük bir değişiklik, gelecekte büyük başarıların kapısını açacak.

Terazi

Terazi burcunda yeni ay başlıyor! Bir enerji, özgüven ve ilham dalgası hissedecekler. Uçabileceklerini hissedecekler - gerçek anlamda değil, ruhsal olarak. Uzun zamandır erteledikleri yeni bir şeye başlama fırsatı bulacaklardır.

Evren onlara sanki fısıldıyor: "Şimdi tam zamanı!" Teraziler parlayacak, ilham verecek ve her şeyin onlar için çalıştığını hissedecekler.

Akrep

Yeni Ay, Akrepleri iki ateşin arasına sokacak: sorumlulukları ve duyguları. Önemli bir karar vermeleri gerekecek, ancak yeterli netliğe sahip olmayacaklar. Gerilimin, sevdiklerinden veya hayatlarına geri dönen eski bir durumdan kaynaklanması mümkün.

İşte sezgilerine güvenmeleri gereken an. Her şeyi kontrol etmeye çalışırlarsa yorulurlar. Rahatlarlarsa hayatta kalırlar.

Yay

Yay burçları için yeni ay bir DUR sinyali gibi olacak. Kaderin ellerini bağladığını ve durumu değiştirmek için hiçbir şey yapamayacaklarını hissedecekler. Planlarda bir gecikme veya söz sahibi olmadıkları bir çatışma yaşanacak.

Bu sinir bozucu olabilir, ama sabırlı olmaları gerekir. Bazen Evren, yanlış yöne gitmememiz için bizi durdurur. Gün zor olacak, ama Yay burçlarına düşünmeleri için malzeme verecek.

Oğlak

Oğlaklar kendilerini bir dağın tepesindeymiş gibi hissedecekler - yorgun ama gururlu. Yeni Ay, azminin karşılığını verecek. Çok emek verdikleri bir şeyin maddi veya manevi karşılığını alabilirler.

İç huzuru ve doğru yolda olduklarına dair güven hissedecekler. Bu gün, onlara daha da büyük bir güçle ilerlemek için teşvik verecek.

Kova

Kova burçları ahlaki bir ikilemle karşı karşıya kalacaklar. Bir şey veya biri, doğru şeyi yapıp yapmadıklarını sorgulamalarına neden olacak. Yanlış anlaşıldıklarını hissedecekler ve bu da onları normalden daha sivri dilli hale getirebilir.

Kararları aceleye getirmemek önemlidir; yeni ay onlara gerçeği gösterecektir, ancak bunu ancak günün sonunda. Sakin kalırlarsa, durumdan onurlu bir şekilde çıkacaklardır.

Balık

Balıklar, yeni ayın onları hayal kurmaya teşvik ettiğini, aynı zamanda hayallerinde daha gerçekçi olmalarını sağladığını hissedecekler. Arzularını hayallerinden ayırmaları gerekecek. Bazı haberler onları hayal kırıklığına uğratacak, ancak olayları daha net görmelerini sağlayacağı için faydalı olacak.

Pozitif kalırlarsa, bunun bir kayıp değil, sadece bir arınma olduğunu anlayacaklar. Gün, büyük bir içsel değişimin sessiz başlangıcı olacak.