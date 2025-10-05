2026 yılının rengi geldi: Kimilerini kızdıracak kimilerine ilham verecek

Secret Safari (PPG1110-4), PPG uzmanları tarafından bölgeler ve sektörler arasında uzun vadeli bir araştırma ve iş birliği sonucunda seçildi. Seçim süreci hiç de kolay olmadı ve bir yıldan fazla sürdü. Uluslararası mimari ve tasarım trendlerini analiz ettiler, tüketici davranışlarını ve malzeme inovasyonlarını izlediler.

Seçilen renk tonu daha sonra temel olarak iç mekan tasarım trendlerini belirleyecek , ancak aynı zamanda örneğin otomobil boyaları dünyasında da karşımıza çıkacak.

Secret Safari (PPG1110-4), hafif limon alt tonlarıyla orta tonlu sarı-yeşildir. Topraksı zarafet ve canlılık arasında denge kuran yemyeşil botanik estetiğiyle, endüstriyel, mimari ve tüketici ürünleri uygulamalarına modern bir hava katar.

Bu çok yönlü abajur, değişen ışığa mükemmel bir şekilde tepki verir. Doğal gün ışığında huzur hissi uyandırırken, gölgeli veya loş ışıklı ortamlarda boyut ve ilgi katan zengin ve katmanlı bir derinlik ortaya çıkarır.

Doğanın derinliklerinden gelen Secret Safari, hem dayanıklılığı hem de tazeliği bünyesinde barındırıyor ve bu da onu çağdaş, gerçekçi ve sessiz lüksle harmanlanmış tasarımlar için ideal bir seçim haline getiriyor.