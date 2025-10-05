2026 yılının rengi geldi: Kimilerini kızdıracak kimilerine ilham verecek

2026 yılının rengi geldi: Kimilerini kızdıracak kimilerine ilham verecek
Yayınlanma:
PPG, 2026 yılının rengi olarak şiirsel bir şekilde Secret Safari adını verdiği çok yönlü sarı-yeşil tonunu seçti. Yeni ton, canlılık ve dengeyi aynı anda yansıtıyor ve çok yönlülüğü onu hem iç mekanlar hem de bahçeler için ideal bir seçim haline getiriyor.

Secret Safari (PPG1110-4), PPG uzmanları tarafından bölgeler ve sektörler arasında uzun vadeli bir araştırma ve iş birliği sonucunda seçildi. Seçim süreci hiç de kolay olmadı ve bir yıldan fazla sürdü. Uluslararası mimari ve tasarım trendlerini analiz ettiler, tüketici davranışlarını ve malzeme inovasyonlarını izlediler.

00180-ic-coty-graphics-web-banner-1312x440-stage-7.png

Seçilen renk tonu daha sonra temel olarak iç mekan tasarım trendlerini belirleyecek , ancak aynı zamanda örneğin otomobil boyaları dünyasında da karşımıza çıkacak.

secret-safari8.jpg

Secret Safari (PPG1110-4), hafif limon alt tonlarıyla orta tonlu sarı-yeşildir. Topraksı zarafet ve canlılık arasında denge kuran yemyeşil botanik estetiğiyle, endüstriyel, mimari ve tüketici ürünleri uygulamalarına modern bir hava katar.

2026-new-colour-citron-yellow-pearl-like-it-v0-3v9wfs6p7ldf1.webp

Bu çok yönlü abajur, değişen ışığa mükemmel bir şekilde tepki verir. Doğal gün ışığında huzur hissi uyandırırken, gölgeli veya loş ışıklı ortamlarda boyut ve ilgi katan zengin ve katmanlı bir derinlik ortaya çıkarır.

Doğanın derinliklerinden gelen Secret Safari, hem dayanıklılığı hem de tazeliği bünyesinde barındırıyor ve bu da onu çağdaş, gerçekçi ve sessiz lüksle harmanlanmış tasarımlar için ideal bir seçim haline getiriyor.

Botanik ifadeli renkler trend olmaya devam ederken, Secret Safari 2026 ve sonrasında daha etkileyici bitişler için tonu belirliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Yaşam
Otomobille motosiklet çarpıştı: Sürücü kurtarılamadı
Otomobille motosiklet çarpıştı: Sürücü kurtarılamadı
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı