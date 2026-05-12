Son dakika | Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı gözaltına alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Besim Dutlulu’nun danışmanı olarak görev yapan Demirhan Gözaçan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatının ardından gözaltına alındı.

ÖZKAN YALIM'IN ETKİN PİŞMANLIK İFADESİNDE ADI GEÇMİŞTİ

Gözaçan’ın, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, etkin pişmanlık ifadesinde adının geçtiği öğrenildi.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Gözaçan'ın gözaltına alınmasının ardından konuyla ilgili CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tarafından yapılan açıklamada gözaltı işleminin şafak operasyonu ile yapıldığı, evinin ve arabasının arandığı, bununla beraber Manisa'dan İstanbul'da götürüldüğü şu sözler ile ifade edildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem il yöneticimiz Sayın Demirhan Gözaçan son günlerde şahsına yöneltilen iftiralar ve karalama kampanyaları neticesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabaha karşı şafak operasyonuyla yetkisiz bir şekilde gözaltına alınmış, evi ve arabası aranmıştır.

Ülkemizde uzun zamandır yaşanan ve yetkisiz bir şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen operasyonlardan dolayı Demirhan Gözaçan; Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığı olarak sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”