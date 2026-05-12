İki çocuk sokak ortasında kedi bıçakladı: Müdahale eden esnafı da tehdit ettiler

Esenler'de iki çocuk sevme bahanesiyle yaklaştıkları kediyi bıçakladı. Çocuklara müdahale eden kadın esnafı da bıçaklamakla tehdit etti. O anlar anbean kameraya yansıdı.

İstanbul Esenler'de yaşanan olay görenleri dehşete düşürdü. Küçük yaştaki iki çocuk, bir sokak kedisine etrafa aldırış etmeden bıçakla saldırdı.

İKİ ÇOCUK SOKAK ORTASINDA KEDİ BIÇAKLADI

İki çocuğun kediye saldırı anı kameraya anbean yansıdı. Yol kenarında yanlarına gelen kediye sevme bahanesiyle yaklaşan çocuklardan biri, bir anda elindeki bıçağı kediye salladı. Kedi aldığı darbeyle yerinden kıpırdayamadı. Yaşça daha büyük olduğu anlaşılan diğer çocuk tekmeleyerek kediyi kontrol etti.

Tekmeyle irkilen kedinin yaşadığını anlayan çocuk bir kez daha saldırdı. Can havliyle yerinden sıçrayan kedi bir kaç adım atıp olduğu yere yığıldı.

Olayın yaşandığı yerdeki bir kadın esnaf çocuklara müdahale etti.

MÜDAHALE EDEN ESNAFI DA TEHDİT ETTİLER

Saldırıyı fark eden ve duruma müdahale etmeye çalışan bir kadın esnaf da çocukların hedefi haline geldi.

Çocukları durdurmak için uyarılarda bulunan kadına karşı saldırgan bir tutum sergileyen ikili, kadın esnafı da tehdit etti.

Kadın konuşurken elindeki bıçağı yakındaki bir kediye doğru sallayan çocuk dönüp bu kez de kadın esnafa bıçak salladı.

Kadın esnafı bıçakla sindirmeye çalışan çocuklar, tehditlerin ardından olay yerinden hızla uzaklaşarak izlerini kaybettirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
