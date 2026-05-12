Grip şikayetiyle özel hastaneye giden genç kadın hayatını kaybetti

28 yaşındaki Gamze Yıldız, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yer alan özel bir tıp merkezine 29 Nisan'da grip şikayetiyle başvurdu.

Burada serum takılan Yıldız'ın hayatını kaybetmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

BAŞSAVCILIKTAN ADLİ TIP RAPORU TALEBİ

Olaya ilişkin soruşturma başlatan Başsavcılık, uygulanan tedavi ve ölüm arasındaki illiyet bağının araştırılması için Adli Tıp Kurumundan rapor talep etti.

Öte yandan, olaya ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatıldı. (AA)

ALERJİK REAKSİYON YAŞADI

Genç kadın bağlanan serumun ardından anafilaksi, yani ölümcül derecede alerjik reaksiyon yaşadı. Yıldız'ın babası Neytullah Yıldız kızına verilen serumun içine altı adet ilaç atıldığını iddia etti. Baba Yıldız serumu takar takmaz kızının nefes alamamaya başladığını ancak ilacı vermeye devam ettiklerini iddia etti.

"TEK KIZIMI ÖLDÜRMEDİLER, HEPİMİZİ ÖLDÜRDÜLER"

Star Haber'den Onur Aksoy'un haberine göre, fenalaşan tıp merkezinin önüne gelen ambulans ile Ümraniye Devlet Hastanesine götürüldü. Yoğun bakıma alınan Yıldız bir aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Kızını kaybeden anne Suna Doğantekin, "Ben yaşamıyorum. Ben şu an sadece buradayım diye ayakta duruyorum. Tek kızımı öldürmediler, hepimizi öldürdüler" diyerek feryat etti.

SERUM VERENİN LABORATUVAR TEKNİSYENİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Penisiline alerjisi olan genç kadına serum veren kişinin doktor değil, tıp merkezinde çalışan bir laboratuvar teknisyeni olduğu öne sürüldü.

İddialara göre Yıldız fenalaştığında tıp merkezinde doktor yoktu ve Yıldız'a müdahale eden kişinin de tesadüfen tıp merkezinde olduğu söylenen başka bir hastanenin doktoru olduğu belirtildi.

Öte yandan olayla ilgili ifade veren M.M.K., Gamze Yıldız’ın olaydan önce evde hafif halsizlik ve kırgınlık yaşadığını, ardından kendi isteğiyle hastaneye gitmeye karar verdiğini söyledi. M.M.K., hastaneye yaklaşık 22:00 sıralarında gidildiğini, muayene sırasında alerjilerin sağlık personeline bildirildiğini ve serum uygulamasından kısa süre sonra hastanın morardığını ve hızla kötüleştiğini ifade etti.