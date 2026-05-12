Altınları için komşusunu öldüren sanığa müebbet eşine ise beraat kararı

Siirt'te 18 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran Gülhan Börülce cinayetinde yargılama süreci tamamlandı. Barış Mahallesi'ndeki bir lojmanda yaşayan 39 yaşındaki Gülhan Börülce'den haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla ortaya çıkan olayda, talihsiz kadının evinde bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti.

Ankara'da toprağa verilen Börülce'nin katil zanlısı olarak ise hemen üst katında yaşayan komşuları Şükrü Kaya ve eşi Fatma Kaya gözaltına alınmıştı.

BAHİS BORCU İÇİN PLANLI CİNAYET

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, cinayetin arkasındaki çarpıcı gerçeği gün yüzüne çıkardı. Gözaltına alınan 33 yaşındaki Şükrü Kaya, emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. Kaya, yasa dışı bahis oynadığını ve bu yolla yüksek miktarda para kaybettiğini belirtti. Komşusu Gülhan Börülce'yi bir süredir öldürmeyi planladığını söyleyen Kaya, amacının kadının kolundaki altın bilezikleri almak olduğunu ifade etti.

ALTINLARI BOZDURURKEN KAMERAYA YAKALANDI

Cinayetin ardından çalınan altınlarla ilgili yapılan araştırmada, Şükrü Kaya'nın kan donduran soğukkanlılığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Kaya'nın cinayet sonrası bir kuyumcuya gittiği, Gülhan Börülce'nin kolundan gasp ettiği bilezikleri kuyumcuya verdiği görüldü. Kayıtlarda ayrıca sanığın, satış karşılığında hesap numarasına gelen parayı kontrol ettiği, satış belgesini imzaladığı ve ardından hiçbir şey olmamış gibi iş yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

İDDİANAMEDE İKİ İSİM İÇİN DE EN AĞIR CEZA İSTENDİ

Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sadece Şükrü Kaya değil, eşi Fatma Kaya da ağır suçlamalarla karşı karşıyaydı. Savcılık, her iki sanık için de ‘Tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme' ve ‘Nitelikli yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti. Ayrıca Fatma Kaya'nın 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan da 5 yıla kadar hapsi istendi.

MAHKEMEDEN BİR CEZA BİR BERAAT KARARI

Davanın karar duruşmasına sanıklar Şükrü ve Fatma Kaya, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı. Gülhan Börülce'nin ailesi ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada Şükrü Kaya suçunu bir kez daha kabul ederken, eşi Fatma Kaya tüm suçlamaları reddetti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Şükrü Kaya'yı ‘Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Yağma' suçundan ise 11 yıl hapis cezasına çarptırdı. İddianamede aynı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen eşi Fatma Kaya için ise mahkeme beraat kararı vererek tahliyesine hükmetti. (DHA)