Türk göz doktorları cerrahide dünyaya öncü oluyor

Türkiye’nin göz sağlığına özel ilk branş hastanesi olan Dünyagöz Hastaneler Grubu, İstanbul’da düzenlenen sempozyumda bilimsel bilgi birikimini klinik pratikle buluşturdu.

Etkinlikte, uzman hekimler tarafından gerçekleştirilen 5 farklı klinik vaka canlı yayınla izlendi; vaka seçimi, cerrahi teknikler ve sonuçlar panel ortamında interaktif olarak tartışıldı.

“Türk göz doktorlarının uluslararası saygınlığı var”

Dünyagöz Hastaneler Grubu CEO’su Güçlü Batkın, Türk oftalmologların dünya çapındaki konumunu şöyle değerlendirdi:

“30 yılı aşan tecrübemiz ve hayata geçirdiğimiz pek çok ilk ile Dünyagöz Hastaneler Grubu, bugün Türkiye ve yurt dışında 31 merkezde, gözün 29 branşında 7/24 kesintisiz sağlık hizmeti sunarak günlük 8 bin poliklinik ve bin ameliyat kapasitesine ulaşmış durumda. Türk göz hekimleri, sahip oldukları derin bilgi birikimi, üstün cerrahi yetkinlikleri ve uluslararası başarılarıyla küresel sağlık arenasında öncü bir konuma gelmiştir. Dünyagöz olarak biz de ileri teknolojiye yaptığımız yatırımlar ve dünya çapında uzmanlaşmış kadromuzla yalnızca gelişmeleri izlemekle kalmıyor; göz sağlığında geleceği şekillendiren ve standartları belirleyen bir kurum olmayı sürdürüyoruz.”

“En zor ama en verimli toplantılar”

Dünyagöz Hastaneler Grubu Medikal Kurulu Direktörü Prof. Dr. Levent Akçay, canlı cerrahi toplantılarının önemini şöyle özetledi:

“Canlı cerrahi sempozyumları düzenlenmesi en zor ama bilimsel açıdan en verimli toplantılar arasında yer alıyor. Bu sempozyumda, akıllı mercek cerrahilerinden lentikül tabanlı kornea cerrahilerine kadar en güncel uygulamaları hem teorik hem pratik olarak değerlendirdik. Tıp bilimi, dünyada baş döndürücü bir hızla gelişmekte. Göz hastalıkları ve cerrahisi ise bu gelişmelerin en yoğun yaşandığı uzmanlık alanlarının başında geliyor. Bu nedenle, tanı ünitelerinden tedavi modüllerine, cerrahi tekniklerden kullanılan teknolojilere kadar her alandaki yeniliklerin yakından takip edilmesi ve uygulanması büyük önem taşıyor. Sempozyumda, halk arasında “akıllı mercek” olarak bilinen çok odaklı lens operasyonları, Silk ve Smile gibi yenilikçi kornea cerrahileri canlı olarak gerçekleştirildi. Bu sayede Türk hekimlerin, göz sağlığı alanındaki global yeniliklere yalnızca ayak uydurmadığı; aynı zamanda bu gelişmelerin öncülerinden biri olduğu bir kez daha ortaya kondu.”

