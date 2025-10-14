Türk göz doktorları cerrahide dünyaya öncü oluyor

Dünyagöz Hastaneler Grubu’nun düzenlediği Canlı Cerrahi Sempozyumu, oftalmoloji camiasında büyük ilgi gördü. Türkiye’nin 12 ilindeki 21 merkezinden ve Bakü’den gelen 200’e aşkın göz hekimi, ileri teknoloji cerrahi uygulamaları canlı olarak izledi. Güncel teknolojiler, yenilikçi cerrahi yaklaşımlar ve Türkiye’nin sağlık turizmindeki konumu kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Türkiye’nin göz sağlığına özel ilk branş hastanesi olan Dünyagöz Hastaneler Grubu, İstanbul’da düzenlenen sempozyumda bilimsel bilgi birikimini klinik pratikle buluşturdu.

Etkinlikte, uzman hekimler tarafından gerçekleştirilen 5 farklı klinik vaka canlı yayınla izlendi; vaka seçimi, cerrahi teknikler ve sonuçlar panel ortamında interaktif olarak tartışıldı.

“Türk göz doktorlarının uluslararası saygınlığı var”

Dünyagöz Hastaneler Grubu CEO’su Güçlü Batkın, Türk oftalmologların dünya çapındaki konumunu şöyle değerlendirdi:

“30 yılı aşan tecrübemiz ve hayata geçirdiğimiz pek çok ilk ile Dünyagöz Hastaneler Grubu, bugün Türkiye ve yurt dışında 31 merkezde, gözün 29 branşında 7/24 kesintisiz sağlık hizmeti sunarak günlük 8 bin poliklinik ve bin ameliyat kapasitesine ulaşmış durumda. Türk göz hekimleri, sahip oldukları derin bilgi birikimi, üstün cerrahi yetkinlikleri ve uluslararası başarılarıyla küresel sağlık arenasında öncü bir konuma gelmiştir. Dünyagöz olarak biz de ileri teknolojiye yaptığımız yatırımlar ve dünya çapında uzmanlaşmış kadromuzla yalnızca gelişmeleri izlemekle kalmıyor; göz sağlığında geleceği şekillendiren ve standartları belirleyen bir kurum olmayı sürdürüyoruz.”

“En zor ama en verimli toplantılar”

Dünyagöz Hastaneler Grubu Medikal Kurulu Direktörü Prof. Dr. Levent Akçay, canlı cerrahi toplantılarının önemini şöyle özetledi:

“Canlı cerrahi sempozyumları düzenlenmesi en zor ama bilimsel açıdan en verimli toplantılar arasında yer alıyor. Bu sempozyumda, akıllı mercek cerrahilerinden lentikül tabanlı kornea cerrahilerine kadar en güncel uygulamaları hem teorik hem pratik olarak değerlendirdik. Tıp bilimi, dünyada baş döndürücü bir hızla gelişmekte. Göz hastalıkları ve cerrahisi ise bu gelişmelerin en yoğun yaşandığı uzmanlık alanlarının başında geliyor. Bu nedenle, tanı ünitelerinden tedavi modüllerine, cerrahi tekniklerden kullanılan teknolojilere kadar her alandaki yeniliklerin yakından takip edilmesi ve uygulanması büyük önem taşıyor. Sempozyumda, halk arasında “akıllı mercek” olarak bilinen çok odaklı lens operasyonları, Silk ve Smile gibi yenilikçi kornea cerrahileri canlı olarak gerçekleştirildi. Bu sayede Türk hekimlerin, göz sağlığı alanındaki global yeniliklere yalnızca ayak uydurmadığı; aynı zamanda bu gelişmelerin öncülerinden biri olduğu bir kez daha ortaya kondu.”

whatsapp-image-2025-10-14-at-10-01-42.jpeg

Dünyagöz Hastaneler Grubu hakkında:

1996 yılında hizmet vermeye başlayan Dünyagöz, gözün tüm branşlarında sunduğu yüzlerce farklı tedavi yöntemiyle ve en gelişmiş teknolojilerle göz ve göz çevresi sağlığına dair her türlü soruna çözüm sunmaktadır. Branş hastaneciliği anlayışıyla Türkiye’de yeni bir dönem başlatan Dünyagöz, günlük 8.000 poliklinik ve 1.000 ameliyat kapasitesiyle yurt içi ve yurt dışında toplam 31 noktada etik ve ilkeli sağlık hizmeti vermektedir.

Dünyagöz; 350’si öğretim üyesi ve uzman doktor olmak üzere 800 kişilik medikal kadrosu, 3.500’ün üzerinde çalışanı ve çağdaş yönetim anlayışıyla kısa sürede dünyanın sayılı merkezleri arasında yer almıştır. Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit, Adana, Samsun, Tekirdağ, Bursa, Konya, Sakarya, Gaziantep ve İzmir olmak üzere 12 ilde 21 şubesi; yurt dışında ise Almanya (Frankfurt, Köln), Gürcistan (Tiflis), Azerbaycan (Bakü), Kosova (Priştine), Kırgızistan (2 noktada Bişkek), Özbekistan (Taşkent) ve Bulgaristan (Haskovo) olmak üzere toplam 10 noktada hizmet vermektedir.

Dünyagöz, Türkiye’de sağlık turizminin öncülerinden biri olarak, yılda ortalama 120.000 yabancı hastaya 7/24 hizmet vermekte; dünyanın 171 farklı ülkesinden gelen hastalarına ileri düzey göz sağlığı çözümleri sunmaktadır.

